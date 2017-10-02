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Кангва: «Нашим козырем была командная игра»

сегодня, 22:05
АрсеналАрсенал1 : 0КраснодарКраснодарМатч завершен

Форвард тульского «Арсенала» Эванс Кангва прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в домашнем матче 12-го тура РФПЛ.

«Для меня лично матч с „Краснодаром“ был довольно сложным, поскольку я достаточно длительное время работал индивидуально. Нашим козырем была командная игра, и именно благодаря ей мы завоевали три очка. 

Что касается моих сильнейших качеств, думаю, со стороны будет более справедливо, если оценку дадут болельщики и специалисты. Мне нравится забивать голы, и я собираюсь это делать как можно чаще. Для себя я планку поставил, но не буду раскрывать секрет, чтобы не сглазить. Буду на сто процентов выкладываться, чтобы забивать в каждом матче. Для меня главное — влиться в коллектив. Важнее всего, чтобы мы были единым целым с командой. 

Визит болельщиков на базу? У меня есть опыт предыдущих команд, когда болельщики также приходили на тренировку поддержать игроков раз в месяц. Мне кажется, это хорошо в плане мотивации, поскольку иногда после поражений команде нужно поднять боевой дух», - сказал Кангва.

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eaguar
сегодня в 22:09
Вместо Джорджевича Зениту забивать будет дубль .
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