Кангва: «Нашим козырем была командная игра»

Форвард тульского «Арсенала» Эванс Кангва прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в домашнем матче 12-го тура РФПЛ.

«Для меня лично матч с „Краснодаром“ был довольно сложным, поскольку я достаточно длительное время работал индивидуально. Нашим козырем была командная игра, и именно благодаря ей мы завоевали три очка.

Что касается моих сильнейших качеств, думаю, со стороны будет более справедливо, если оценку дадут болельщики и специалисты. Мне нравится забивать голы, и я собираюсь это делать как можно чаще. Для себя я планку поставил, но не буду раскрывать секрет, чтобы не сглазить. Буду на сто процентов выкладываться, чтобы забивать в каждом матче. Для меня главное — влиться в коллектив. Важнее всего, чтобы мы были единым целым с командой.

Визит болельщиков на базу? У меня есть опыт предыдущих команд, когда болельщики также приходили на тренировку поддержать игроков раз в месяц. Мне кажется, это хорошо в плане мотивации, поскольку иногда после поражений команде нужно поднять боевой дух», - сказал Кангва.

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