Дзагоев: «Ничего не поделаешь – сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о травме ахиллова сухожилия, которую он получил в матче против «Уфы» (0:0).

«У меня воспаление ахилла. Придётся пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира. Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится. Ничего не поделаешь – сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через две недели начну реабилитацию – закачивать и растягивать его», - написал Дзагоев на своем официальном сайте.

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