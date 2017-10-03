Геркус: «„Локо“ способен сделать график „Зенита“ насыщенным и интересным»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал удачный старт сезона для «железнодорожников», которые на данный момент занимают второе место в таблице РФПЛ и отстают от «Зенита» на 2 очка.

«С осторожностью относимся к постановке целей, сохраняем имеющуюся формулировку. Это не значит, что не можем бороться за Лигу чемпионов - наверное, можем. Но задача - место в пятерке - такой и останется, плюс хорошее выступление в Лиге Европы. Под этим понимаем выход из группы.

Нас радует то, что „Локо“ совсем рядом с „Зенитом“, что дышит ему в спину. Это здорово. Но с учетом глубины состава и качества игроков соперника нам будет крайне тяжело опередить его. Но, как минимум, сделать график „Зенита“ насыщенным и интересным мы способны. И уже это делаем.

В „Зените“ никого не боятся. Но им тревожно, скажем так. И меня это, честно говоря, радует. К нам относятся серьезно, это значит, что мы хорошо делаем свою работу».

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