Геркус: «В марте примем решение, будем ли выкупать Эдера»

Президент «Локомотива» Илья Геркус высоко оценил игру нападающего Эдера, арендованного летом у «Лилля»:

«Все трансферы, безусловно, обсуждаются с главным тренером. Приглашение Эдера – это работа спортивного директора. Что касается критики, то она обусловлена тем, что исторически в России всегда предъявляются самые высокие требования к центрфорвардам. Кержаков, Смолов и Кокорин в разные периоды подвергались серьёзной критике, иногда крайне незаслуженной. Эдер тоже не избежал этой участи.

Публика считает, что центральнее нападающие – кудесники. Но ошибкой будет полагать, что игроки этого амплуа должны забивать в каждом матче. Эдер проявил себя очень хорошо, вызов в сборную его вдохновит и португалец покажет ещё более качественный футбол. Эдер – очень качественный исполнитель. Напомню, что это чемпион Европы, футболистов с такими титулами в России мало и наш нападающий заслуживает уважения.

Дорого ли обошлась аренда и есть ли право выкупа? Аренда бесплатная – мы взяли на себя зарплату. Право выкупа прописано, время решения наступит в марте».

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