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Агент: «Ситуация со Смольниковым меня немного задевает»

сегодня, 22:11

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, прокомментировал тот факт, что его подопечный не появляется на поле в последних четырех матчах питерцев во всех турнирах.

«Игорь понимает, что „Зенит“ — большой клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, хочет выигрывать все и вся. Отсюда и имеющаяся ротация. Для меня Игорь не просто клиент, а близкий человек, друг. Поэтому меня сложившаяся ситуация немного задевает. Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе. Как тот же Доменико Кришито, который играет всегда.

Манчини разберется и без меня, он видит футболистов каждый день. Но опять же, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы Игорь играл постоянно. Помимо этого Игорь россиянин, недалеко чемпионат мира. У Манчини свои задачи, ему не до задач сборной России. Хочу, чтобы Игорь попал на чемпионат мира и провел его достойно».

Смольникову в августе исполнилось 29 лет.

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Все комментарии
Некит_Зенит
сегодня в 22:28
Да со Смольниковым и Шатовым что то не ладится у Манчини((
морозз
сегодня в 22:25
Как и Дзюба перестал прогрессировать и сел на лавку, Манчини на слабо не взять!
vka1970
сегодня в 22:18
Этому агентику надо было головой думать, а не тем местом которым он Смольникова в Зенит сплавлял, позарившись на отступные.Теперь не фиг хныкать.
Смитерс
сегодня в 22:15
Не боись. У Стасика обойма - 100 человек. Влезет и твой лавочник.
Bearded man
сегодня в 22:15
Игорь имеет нулевой кпд, поэтому и полирует лавку. Свой шанс он получит, так что нечего ныть.
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