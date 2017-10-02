Агент: «Ситуация со Смольниковым меня немного задевает»

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, прокомментировал тот факт, что его подопечный не появляется на поле в последних четырех матчах питерцев во всех турнирах.

«Игорь понимает, что „Зенит“ — большой клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, хочет выигрывать все и вся. Отсюда и имеющаяся ротация. Для меня Игорь не просто клиент, а близкий человек, друг. Поэтому меня сложившаяся ситуация немного задевает. Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе. Как тот же Доменико Кришито, который играет всегда.

Манчини разберется и без меня, он видит футболистов каждый день. Но опять же, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы Игорь играл постоянно. Помимо этого Игорь россиянин, недалеко чемпионат мира. У Манчини свои задачи, ему не до задач сборной России. Хочу, чтобы Игорь попал на чемпионат мира и провел его достойно».

Смольникову в августе исполнилось 29 лет.

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