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Карадениз: «Хочу выиграть еще один кубок»

сегодня, 16:52

Возрастной полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился своими планами на будущее. 

«​Скоро мне будет 38 лет, и я хочу выиграть, как минимум, еще один кубок, я очень люблю футбол и живу им. Хочу продолжить свою карьеру в футболе и быть тренером. Уже сейчас понимаю, что нужно будет много учиться и заниматься, чтобы стать хорошим тренером. Но я готов, я никогда не боялся трудностей, они делают выполняемую задачу только интереснее». 

Недавно Карадениз стал лучшим бомбардиром «Рубина» в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
holms918
сегодня в 17:41
Хорошее желание.
mars6791
сегодня в 17:38
А мало ли, чем черт не шутит, всякое бывает - может быть Карадениз и возьмет кубок, но в качестве главного тренера, через определенное время.
starche
сегодня в 17:05
Теперь уже пора кубок использовать по назначению,- пить из него!
rubinovyi2
сегодня в 17:01
Атомный Гек!
Хороший человек,игрок,думаю что и тренер неплохой получится!
Don trambon
сегодня в 16:59
Бугага. Быстрее спартак ещё раз станет чемпионом, чем рубин возьмёт хоть какой то кубок)
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