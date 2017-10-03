Карадениз: «Хочу выиграть еще один кубок»

Возрастной полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился своими планами на будущее.



«​Скоро мне будет 38 лет, и я хочу выиграть, как минимум, еще один кубок, я очень люблю футбол и живу им. Хочу продолжить свою карьеру в футболе и быть тренером. Уже сейчас понимаю, что нужно будет много учиться и заниматься, чтобы стать хорошим тренером. Но я готов, я никогда не боялся трудностей, они делают выполняемую задачу только интереснее».



Недавно Карадениз стал лучшим бомбардиром «Рубина» в Премьер-Лиге.

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