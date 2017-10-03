Ван Гал может возглавить «Баварию» до конца сезона

В списке претендентов на тренерское кресло «Баварии» появляются новые имена.

По слухам, руководство мюнхенского клуба рассматривает идею с приглашением на пост главного тренера команды голландского специалиста Луи ван Гала.

В клубе готовы доверить данный пост 66-летнему наставнику до конца сезона, после чего бразды правления командой у него смог бы перенять рулевой «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.

Стоит отметить, что ван Гал уже возглавлял «Баварию» в период с 2009 по 2011 годы. Под его руководством клуб выигрывал чемпионат и Кубок Германии, а также добирался до финала Лиги чемпионов, где уступил «Интеру».

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