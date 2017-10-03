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Ван Гал может возглавить «Баварию» до конца сезона

сегодня, 20:00

В списке претендентов на тренерское кресло «Баварии» появляются новые имена.

По слухам, руководство мюнхенского клуба рассматривает идею с приглашением на пост главного тренера команды голландского специалиста Луи ван Гала.

В клубе готовы доверить данный пост 66-летнему наставнику до конца сезона, после чего бразды правления командой у него смог бы перенять рулевой «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.

Стоит отметить, что ван Гал уже возглавлял «Баварию» в период с 2009 по 2011 годы. Под его руководством клуб выигрывал чемпионат и Кубок Германии, а также добирался до финала Лиги чемпионов, где уступил «Интеру».

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Все комментарии
RedCar ответил DXTK
сегодня в 21:21
DXTK:
Ван Гал отличное решение, добить окончательно машину Хайкенса - у Гвардиолы не получилось, у Анчи не сложилось и вот у Луи обязательно по прет. PS физручьей команде физручий тренер.
ТТХ вот кто физручья команда, но не как не Бавария.
нечитайло
сегодня в 21:20
ИНТЕРЕСНЫЙ ПОВОРОТ
DXTK
сегодня в 21:10
Ван Гал отличное решение, добить окончательно машину Хайкенса - у Гвардиолы не получилось, у Анчи не сложилось и вот у Луи обязательно по прет.

PS физручьей команде физручий тренер.
nnb199O
сегодня в 21:06
Ахахаа ))
Марк Аврелий
сегодня в 21:05
Весьма сомнительный вариант.
Dude-MU
сегодня в 21:02
Врагу не пожелаешь, проверено
киэнджин ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 20:54
Ragnar_Lodbrok:
Ван Гал в разы лучше как тренер, чем физручара Энрике, ахахаха) Энрике недотренер, ему остается тренировать только недоклубы без истории, как Барселона
    Виталик ManUtd Rus ответил Ахад
    сегодня в 20:53
    Ахад:
    просто бавария ждёт летом клоппа
    его раньше выгонят из вонючего порта )))
    Ragnar_Lodbrok ответил киэнджин
    сегодня в 20:51
    киэнджин:
    Глоры должны молить Энрике возглавить этот умирающий проект...Гаал добьет этот клуб..
    Ван Гал в разы лучше как тренер, чем физручара Энрике, ахахаха) Энрике недотренер, ему остается тренировать только недоклубы без истории, как Барселона
    Ахад
    сегодня в 20:47
    просто бавария ждёт летом клоппа
    киэнджин
    сегодня в 20:46
    Глоры должны молить Энрике возглавить этот умирающий проект...Гаал добьет этот клуб..
    leo-leon
    сегодня в 20:42
    в 2011 его выпнули из баварии за то что профукал все трофеии сезона, боссы баварии желают повторения ????
    Napoleon Bonapart ответил 008Maximus
    сегодня в 20:40
    008Maximus:
    Не дай бог ему так проиграть 0-3, разъяренные болельщики немцы все его тетрадки со схемами засунут в ВАНГАЛ!!!
    Это- класс!!!
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 20:40
    ЛОЛ
    ROMA DROGBA
    сегодня в 20:39
    ВЕНГЕР
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 20:38
    А вот это- будет крах Баварии!!! Его, откуда уже только не выгоняли и кстате один раз из Баварии тоже. Не дай Бог, его назначят!
    RedCar
    сегодня в 20:37
    Хотелось бы Тухеля видеть, у руля Баварии.
    Aidos Ayazov
    сегодня в 20:35
    Да ну, это уже не интересно
    Сливки общества
    сегодня в 20:23
    Что за безумие.)
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 20:17
    Даже Энрике лучше,чем этот маразматик.
    008Maximus
    сегодня в 20:17
    Не дай бог ему так проиграть 0-3, разъяренные болельщики немцы все его тетрадки со схемами засунут в ВАНГАЛ!!!
    Mi6
    сегодня в 20:16
    Почему Луи ван Гал? Где "гений" Слуцкого?
    sir_Alex
    сегодня в 20:15
    Не вариант. Неужели среди немцев не поискать??
    Bayern Best
    сегодня в 20:14
    Я не против
    ILOVEMU
    сегодня в 20:13
    Пхаххахах, уж лучше Энрике
    Levadia
    сегодня в 20:08
    Мало верится.
    требл
    сегодня в 20:08
    Ну а как же Лёня-то?
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