Выборы-выборы. Кандидаты на баварский престол

Анчелотти отправлен в отставку, Саньоль назначен временщиком, а «Бавария» пока не сделала важный выбор. «Соккер.ру» - о тех, кто может встать во главе мюнхенского гранда.

Расставание с Анчелотти стало неожиданностью для боссов «Баварии», хотя сами игроки открыто намекают, что клуб затянул с отставкой Карлетто. Так или иначе, мюнхенцы оказались не готовы к такому повороту событий, еще неделю назад отставка итальянского тренера даже не рассматривалась, но после крупного поражения в Париже все гнойники были вскрыты. Оказалось, что недовольство Анчелотти в команде зреет давно, а Папа Карло прошел точку невозврата в отношениях с рядом лидеров команды. Можно лишь догадываться по комментариям, кто входит в состав «пятерки недовольных», но, вероятно, это Рибери, Роббен, Мюллер, Хуммельс и Боатенг. Авторитетные немецкие издания утверждают, что лидеры «Баварии» сообщали руководству о непоследовательности Анчелотти и непрофессионализме его помощников с этой весны, звучали призывы проводить Карло летом со всеми почестями, но боссы остались глухи, поэтому теперь в авральном режиме ищут нового главного тренера, так как никакой подготовительной работы не велось. Октябрьская международная пауза всплыла в календаре очень кстати – есть время хорошенько подумать и разработать все направления.

Свержение добряка. Расставание с расчётом

Томас Тухель (Германия, 44 года)

Основным претендентом на баварский престол считается Томас Тухель, который остался безработным после ухода из «Боруссии». Переговоры с немецким специалистом начались буквально на следующий день после отставки Анчелотти, но пока не увенчались официальной презентацией тренера по прозвищу «Патологоанатом». Кличка эта подчеркивает доходящую до фанатизма скрупулезность Тухеля, четкие установки – то, что сейчас нужно «Баварии» после работы с Папой Карло, который, если верить отзывам, включил «пенсионерский» режим, не был достаточно внятным и требовательным. С другой стороны, Томас покинул Дортмунд из-за конфликта с руководством «желто-черных» и недопонимания с футболистами, у которых голова шла кругом от бесконечных тактических разборов, установок и изменений прямо по ходу матчей. В «Баварии» об этом знают, ведь обращались к «Боруссии» за мнением из первых рук. Во всяком случае, здесь есть, о чем задуматься.

Юлиан Нагельсманн (Германия, 30 лет)

Баварец Нагельсманн – главная тренерская сенсация последних лет в Бундеслиге. Не просто молодой, а юный по тренерским меркам специалист сколотил прекрасный «Хоффенхайм», который обыгрывал ту же «Баварию» и сейчас идет с ней вровень в турнирной таблице, а в прошлом сезоне был четвертым в Бундеслиге. Недавно Юлиан прямым текстом заявил, что считает Мюнхен своим родным домом, строит там дом и собирается там жить долго и счастливо. И добавил, что «Бавария» способна сделать его еще счастливее, если предоставит ему шанс. В «Хоффенхайме» тоже сказали, что не станут препятствовать осуществлению мечты человека, который много сделал для «деревенщин», и понимают, что от предложений «Баварии» не отказываются. Стоит только захотеть – и этот «трансфер» осуществится, но боссам мюнхенцев потребуется вся их смелость, чтобы сделать весьма необычную для такого огромного клуба ставку на 30-летнего тренера.

Вилли Саньоль (Франция, 40 лет)

В тройку основных претендентов по версии букмекеров наравне с Тухелем и Нагельсманном входит Саньоль. И у Вилли есть определенная фора перед конкурентами. Во-первых, он легенда «Баварии», свой человек, во-вторых, он уже в клубе – присоединился к штабу Анчелотти в начале лета, а после отставки итальянца получил должность главного тренера с приставкой «исполняющий обязанности». Нужно отметить, что у Саньоля уже есть опыт самостоятельной работы в «Бордо». Впрочем, это не делает его тренером необходимого «Баварии» калибра, его преимущество лишь в том, что он, в отличие от других претендентов, уже в «Баварии». Хорошим подспорьем для Вилли стала бы уверенная победа в первом матче после свержения Анчелотти, но мюнхенцы сыграли вничью с «Гертой», важно сразу же заручиться поддержкой футболистов, но Саньоль не слишком похож на того, кто зажигает сердца. Он останется главным тренером разве что из-за безысходности и срывов других кандидатов.

Луис Энрике (Испания, 47 лет)

Девять трофеев у руля «Барселоны» за три года, в том числе победа в Лиге чемпионов, делают Луиса Энрике топовым наставником, а его временная свобода заставляет вспомнить о нем на фоне выборов в «Баварии». Однако есть в этой кандидатуре одно веское «но», которое закрывает для Лучо эту возможность. Немецкие игроки «Баварии» в последние годы чувствуют себя сиротливо из-за «испаноориентированных» наставников. Гвардиола не давал усомниться в своей справедливости, но навязывал чуждый игровой стиль, Анчелотти устраивал ужины с испаноговорящими игроками, отдалившись от местных игроков и бывалых лидеров, что его и сгубило. Назначение Луиса Энрике в такой ситуации многим покажется издевкой, часть раздевалки будет к нему предвзята изначально. Нет, новым тренером «Баварии» должен стать немец или, как минимум, свой человек в немецком футболе, как тот же Саньоль.

Юрген Клопп (Германия, 50 лет) или Йоахим Лёв (Германия, 57 лет)

Один из этих двух немецких специалистов может стать стратегической ставкой «Баварии» и избранным следующим тренером. Только важно понимать, что они не могут прямо сейчас броситься на амбразуру: Клопп работает с «Ливерпулем», а Йоахим Лев не расстанется со сборной Германии до чемпионата мира. Йоахим и Юрген освободятся только будущим летом, разве что Клопп приблизит свой уход с «Энфилда» невразумительными результатами. Если «Бавария» готова ждать, то может протянуть этот сезон с Саньолем у руля, а для подмоги Вилли привлечь тяжелую артиллерию – уговорить Юппа Хайнкеса прервать счастливую пенсию и поработать консультантом, например. Клопп и Лев стоят того, чтобы дождаться их. Такой вариант наверняка рассматривается.