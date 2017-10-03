Тиаго Алькантара: «Пике приезжает в сборную всегда с хорошим настроением»

Полузащитник сборной Испании Тияго Алькантара высказался о ситуации вокруг Жерара Пике, которого болельщики освистали во время открытой тренировки национальной команды.

«Пике приезжает в сборную всегда с хорошим настроением и отношением к делу. Ситуация вокруг него нас не волнует, поскольку мы играем в футбол. Я пришел на пресс-конференцию не для того, чтобы обсуждать чью-то жизнь. У каждого есть право на свое мнение», - сказал Алькантара.

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