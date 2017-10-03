Моуриньо: «„Бенфика“ - наш самый серьезный соперник в группе в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает «Бенфику» самым серьезным соперником в группе в Лиге чемпионов. Напомним, что в группе с МЮ помимо «Бенфики» также находятся «Базель» и ЦСКА.

«То, что „Бенфика“ со счетом 0:5 уступила „Базелю“, ни о чем не говорит. „Бенфика“ по-прежнему является нашим самым серьезным соперником в группе. У „Бенфики“ были два сложных матча, но она все равно сильнее ЦСКА и „Базеля“», - сказал Моуриньо.

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