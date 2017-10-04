Рэшфорд: «В академии МЮ из вас делают не только хороших игроков, но и хороших людей»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о том, чему учат молодых игроков в академии клуба:

«Я считаю, что в академии МЮ очень сильные тренеры, но они не только делают из вас хороших игроков, но и хороших людей. Вас учат уважать каждого. На одном таланте далеко не уедешь. Вот их главный посыл.

Есть много различных примеров. Например, вы выигрываете у соперника с разгромным счетом, и нападающие начинают задумываться о том, чтобы подправить статистику, думают о хет-триках и так далее. Однако тренер не позволит вам этого, от вас ждут уважения к сопернику. Это в вас закладывается с раннего возраста».

Ранее Рэшфорд рассказал, игрой каких звезд он вдохновлялся в детстве.

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