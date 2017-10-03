Рэшфорд: «Роналду, Месси, Руни, Неймар. Ты пытаешься подражать им, пока молод»

19-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд, претендующий на премию Golden Boy, признался, что вдохновлялся игрой таких звёзд футболка, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Уэйн Руни и Неймар:

«Ты пытаешься подражать им, особенно когда ты ещё молод, пока не нашёл свою собственную игру. Ты очень стараешься имитировать их действия, и затем приобретаешь свою особенную манеру игры. Роналду, Месси, Руни, Неймар – каждый из них знает, что такое хороший футбол. И их игра, это как раз то, за чем мне нравится следить».

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