Метцельдер: «Клопп смог бы прекрасно проявить себя в „Баварии“»

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер считает, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп является идеальным кандидатом на пост главного тренера «Баварии»:
«Клопп - это топ-тренер, и он смог бы прекрасно проявить себя в „Баварии“, где сложная система управления.
Нагельсманн - выдающийся специалист, но „Бавария“ не „Хоффенхайм“, это клуб другого масштаба. Я считаю, что Клопп готов к этой работе».
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Хотя немецкий клубный футбол сейчас медленно но верно теряет позиции. Может Клоппа так переубедят?....
Хотя немецкий клубный футбол сейчас медленно но верно теряет позиции. Может Клоппа так переубедят?....