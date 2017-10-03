Метцельдер: «Клопп смог бы прекрасно проявить себя в „Баварии“»

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер считает, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп является идеальным кандидатом на пост главного тренера «Баварии»:

«Клопп - это топ-тренер, и он смог бы прекрасно проявить себя в „Баварии“, где сложная система управления.

Нагельсманн - выдающийся специалист, но „Бавария“ не „Хоффенхайм“, это клуб другого масштаба. Я считаю, что Клопп готов к этой работе».

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