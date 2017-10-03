Кроос: «Стабильность? Всё может измениться с одним плохим сезоном»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не впадает в эйфорию в связи с личными и командными успехами. Немец понимает, что в его положении свою состоятельность на футбольном поле надо доказывать снова и снова.

«Всегда приятно осознавать, что мне удается стабильно выступать на высоком уровне.

Приятно оглянуться, вспомнить свои достижения, но все мы знаем, что футбол быстр и стремителен.

Все может измениться с одним плохим сезоном, особенно в больших клубах, где многого не прощают».

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