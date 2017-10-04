Президент «Урала»: «Обидно и стыдно за нашу игру в матче со „Спартаком“»

Президент «Урала» Григорий Иванов подверг критике игру своей команды в матче 12-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:2):

«Сложно что-то говорить о прошедшем матче со „Спартаком“. На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось, и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.

Лично я был уверен, что „Спартаку“ после еврокубковой недели будет тяжело. У них была непростая игра с „Ливерпулем“ на огромных скоростях. Но в игре с „Уралом“ красно-белые отыграли просто здорово. Прессинговали нас практически весь матч – было видно, что Массимо Каррера досконально разобрал нашу игру. Мы же не сумели противопоставить никаких серьёзных аргументов и выглядели просто безобразно. А спартаковцы сыграли очень хорошо, мы от них такого не ожидали.

Я бы не стал говорить, что „Спартаку“ удалось показать в этом матче лучшую игру в сезоне. Думаю, их лучшие матчи ещё впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего, своим движением».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте