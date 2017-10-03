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Лапочкин: «Пенальти в ворота „Уфы“ был очевидный»

сегодня, 19:58
ЦСКАЦСКА0 : 0УфаУфаМатч завершен

Главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Уфой» (0:0) Сергей Лапочкин заявил, что принял правильное решение, назначив на 88-й минуте пенальти в ворота уфимской команды. 

«Конечно, не ожидал такой реакции на наше судейство, но мы всегда готовы к негативу. Мне кажется, пенальти в пользу ЦСКА был очевидный. Я отчетливо видел подножку игрока „Уфы“ и поэтому назначил 11-метровый. Безусловно, стоило показать желтую карточку нарушителю. К сожалению, когда я назначил пенальти, меня окружили игроки „Уфы“, и в итоге нарушитель потерялся. Не считаю, что стоило дать перебивать пенальти из-за небольшого захода игроков в штрафную до удара. На поле ни у кого не было вопросов по поводу процедуры пробития пенальти», — сказал Лапочкин.

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Все комментарии
salaga ответил Kerri
сегодня в 21:22
Kerri:
После драки кулаками не машут!
После драки машут языками.
Absinthe3
сегодня в 21:04
По Бенфике кони, вообще, не спорят)
drug01
сегодня в 20:58
Все правильно только не забили
kastites
сегодня в 20:52
Продажный судья, с запачконой репутацией
Евгений Перфильев
сегодня в 20:48
ЛАПОЧКИН. МНЕ КАЖЕТСЯ. ВОТ ТАК И СУДЯТ.
Kerri
сегодня в 20:46
После драки кулаками не машут!
cska1948
сегодня в 20:45
Если нет вопросов то и свистеть не надо? Судья на поле для того, чтобы соблюдались Правила игры, а не для того чтобы отвечать на вопросы.
RussianHorse
сегодня в 20:13
"Небольшой заход"?
Levadia
сегодня в 20:04
Бог всё видит!
Шуnя771
сегодня в 20:03
Отсутствие мотивов назначения пенальти было настолько очевидно, что вмешался всевышний... = 0:0!)
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