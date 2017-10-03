Лапочкин: «Пенальти в ворота „Уфы“ был очевидный»

Главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Уфой» (0:0) Сергей Лапочкин заявил, что принял правильное решение, назначив на 88-й минуте пенальти в ворота уфимской команды.

«Конечно, не ожидал такой реакции на наше судейство, но мы всегда готовы к негативу. Мне кажется, пенальти в пользу ЦСКА был очевидный. Я отчетливо видел подножку игрока „Уфы“ и поэтому назначил 11-метровый. Безусловно, стоило показать желтую карточку нарушителю. К сожалению, когда я назначил пенальти, меня окружили игроки „Уфы“, и в итоге нарушитель потерялся. Не считаю, что стоило дать перебивать пенальти из-за небольшого захода игроков в штрафную до удара. На поле ни у кого не было вопросов по поводу процедуры пробития пенальти», — сказал Лапочкин.

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