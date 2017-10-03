Кузяев: «Забить „Спартаку“ было в кайф»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
18:00 сегодня Строгино -:- Динамо Бр
  • Главные новости
  • Все новости
20:00
Ван Гал может возглавить «Баварию» до конца сезона40
19:33
Мутко: «Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом»94
18:20
Путин - Фурсенко: «Вот молодец, Сергей. Восемь иностранцев бегают на поле за „Зенит“»199
17:43
Путин: «Болельщики ждут, что футболисты сборной России покажут достойную игру»63
17:32
Стрепетов: «Каррера пришёл на всё готовое. Манчини делает команду с нуля»84
00:20
Каземиро будет капитаном сборной Бразилии в ближайших отборочных матчах0
00:08
«Интер» и «Атлетико» поспорят за Пасторе1
00:01
Шевчук: «Бывало, так „пихал“ Виллиану, что он со мной две недели не разговаривал»2
00:01
Рэшфорд: «В академии МЮ из вас делают не только хороших игроков, но и хороших людей»0
23:52
Торбинский опроверг слухи о завершении карьеры2
23:47
Марсело обвиняется в налоговом правонарушении2
23:40
Тотти перестал посещать тренерские курсы3
23:30
Кроос: «Стабильность? Всё может измениться с одним плохим сезоном»1
23:26
Гиггз: «Феллаини прекрасно заменил Погба»1
23:18
Кронке предложил Усманову 525 млн фунтов за 30% акций «Арсенала»4
23:06
Гутор - игрок месяца в украинской Премьер-Лиге по версии болельщиков4
22:57
Хёнесс: «Я рассказал Гвардиоле, кого мы назначим на пост главного тренера „Баварии“»15
22:48
В родном городе Моуриньо назвали улицу в его честь11
22:40
Сборная Перу поедет на матч с Аргентиной со своей водой из-за боязни, что игроков отравят14
22:38
Торбинский завершил профессиональную карьеру 14
22:26
Роналду продал реплику «Золотого мяча» за 600 тысяч евро в благотворительных целях7
22:26
Метцельдер: «Клопп смог бы прекрасно проявить себя в „Баварии“»6
22:17
Робсон: «В сборной Англии нет игрока, который точно должен быть капитаном команды»5
22:02
Облак за время выступлений в Ла Лиге сыграл больше матчей на ноль, чем пропустил мячей30
21:55
Каннаваро: «Миланским клубам нужно время»3

Кузяев: «Забить „Спартаку“ было в кайф»

вчера, 23:47

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал причины своих успешных выступлений в текущем сезоне:

«Как объясню то, что для меня на данный момент очень удачно складывается сезон в „Зените“? У меня нет однозначного ответа на этот счет. Классная команда, в которой собраны замечательные исполнители, главный тренер с таким именем – эти два фактора повлияли и на мою игру.

Давит или помогает конкуренция? Давление, безусловно, присутствует. На каждой позиции в нашей команде по 3–4 игрока. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Дашь слабину – сразу теряешь место в основе.

Ощущения от гола в ворота „Спартака“? Забить „Спартаку“ было в кайф. Эмоции невероятные, потому что это действующий чемпион и забить им хотелось особенно. Для меня этот гол будет одним из самых памятных в карьере, тем более при такой поддержке».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Sully ответил RDeanW
сегодня в 00:21
RDeanW:
1) "К тому же Кузяев забивал не только спаму" - я написал, кому кузяев еще забивал, а кому (а таких в 8! раз больше) не забивал; 2) "Ты бы посмотрел лучше на его игру,чем калякать тут свои домыслы" - смотрел 2 еврокубковых матча, не впечатлен. остальные смотреть нет желания, ибо игры зенита мне интересны только в плане результата. а вот известные интернет-порталы смотрели все его игры, обращали внимание и подсчитывали каждое его полезное и не совсем действие и подводили итог. их итог абсолютно совпал с моими "домыслами". вот и все
недавно один из ваших сказал что Кокорин и Кузяев забивают только разному днищу)))
008Maximus
сегодня в 00:20
Кузяев такой же скромный парень, как Месси. Скромнее его только боковые судьи.
RDeanW ответил pereletnii
сегодня в 00:18
pereletnii:
Ты бы посмотрел лучше на его игру,чем калякать тут свои домыслы. К тому же Кузяев забивал не только спаму.
1) "К тому же Кузяев забивал не только спаму" - я написал, кому кузяев еще забивал, а кому (а таких в 8! раз больше) не забивал;
2) "Ты бы посмотрел лучше на его игру,чем калякать тут свои домыслы" - смотрел 2 еврокубковых матча, не впечатлен. остальные смотреть нет желания, ибо игры зенита мне интересны только в плане результата. а вот известные интернет-порталы смотрели все его игры, обращали внимание и подсчитывали каждое его полезное и не совсем действие и подводили итог. их итог абсолютно совпал с моими "домыслами". вот и все
MALOVAR
сегодня в 00:15
Далер,удачи тебе! Посмотри чего добмлся Дима Торбинский играя в великом клубе и подумай ,а сможешь ли ты евро вытащить отбывая номер в болоте?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 00:09
РЕБРОВ: ЛЮБЛЮ ПЯТЮНЮ ОТ ЗЕНИТА ! ЭТО КАЙФ !
dalex83 ответил pereletnii
сегодня в 00:06
pereletnii:
Зачем болельщики спартака выкладывают свои тайные фантазии на соккере?
Уйди "лазурный"))))))
Gahi
сегодня в 00:05
Кайф это хорошо лишь бы он голову не задурманил А в футболе голова всегда должна быть ясной
pereletnii ответил RDeanW
сегодня в 00:04
RDeanW:
вполне) я просто задумался, что его фамилия больше не мелькала нигде после игры со спартаком и понял, что парнишка стух. пара кликов - и я вижу подтверждение своих мыслей. вот и вся история)
Ты бы посмотрел лучше на его игру,чем калякать тут свои домыслы.
К тому же Кузяев забивал не только спаму.
cevin cigan ответил RDeanW
сегодня в 00:03
RDeanW:
вполне) я просто задумался, что его фамилия больше не мелькала нигде после игры со спартаком и понял, что парнишка стух. пара кликов - и я вижу подтверждение своих мыслей. вот и вся история)
Да спады у всех бывают. Лишь бы были в "обойме" на Мире(а так..какая разница...болеть то будем за НАШИХ!)
pereletnii ответил dalex83
сегодня в 00:02
dalex83:
Кузяев: Ночь с Молло !? Было клево )
Зачем болельщики спартака выкладывают свои тайные фантазии на соккере?
RDeanW ответил cevin cigan
сегодня в 00:00
cevin cigan:
Во как отслеживаешь стату врагов.....(ночью нормально спишь,от Зенита и ЦСКА?)
вполне) я просто задумался, что его фамилия больше не мелькала нигде после игры со спартаком и понял, что парнишка стух. пара кликов - и я вижу подтверждение своих мыслей. вот и вся история)
pereletnii
сегодня в 00:00
Интервью хорошее,но как обычно изгажено провакационным вопросом про гол спартаку.
А потом кб фан будет верещать что без спартака никуды!
dalex83
вчера в 23:59
Кузяев: Ночь с Молло !? Было клево )
cevin cigan ответил RDeanW
вчера в 23:58
RDeanW:
сначала забиваешь спартаку, потом ловишь звезду и забиваешь на футбол. стандартная история карьеры питерского футболиста) после гола+паса со спартаком из результативных действий только гол с ахматом, который вдесятером еле отбивался от судьи и его изумительных решений. в остальном - 8 игр, 0 голов, 0 голевых. в 4 из матчей даже оценка на whoscored меньше 7.0. верный курс взят)
Во как отслеживаешь стату врагов.....(ночью нормально спишь,от Зенита и ЦСКА?)
pereletnii
вчера в 23:56
5-1 это декласация соперника.
RDeanW
вчера в 23:52
сначала забиваешь спартаку, потом ловишь звезду и забиваешь на футбол. стандартная история карьеры питерского футболиста) после гола+паса со спартаком из результативных действий только гол с ахматом, который вдесятером еле отбивался от судьи и его изумительных решений. в остальном - 8 игр, 0 голов, 0 голевых. в 4 из матчей даже оценка на whoscored меньше 7.0. верный курс взят)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100