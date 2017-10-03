Кузяев: «Забить „Спартаку“ было в кайф»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал причины своих успешных выступлений в текущем сезоне:

«Как объясню то, что для меня на данный момент очень удачно складывается сезон в „Зените“? У меня нет однозначного ответа на этот счет. Классная команда, в которой собраны замечательные исполнители, главный тренер с таким именем – эти два фактора повлияли и на мою игру.

Давит или помогает конкуренция? Давление, безусловно, присутствует. На каждой позиции в нашей команде по 3–4 игрока. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Дашь слабину – сразу теряешь место в основе.

Ощущения от гола в ворота „Спартака“? Забить „Спартаку“ было в кайф. Эмоции невероятные, потому что это действующий чемпион и забить им хотелось особенно. Для меня этот гол будет одним из самых памятных в карьере, тем более при такой поддержке».

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