Кузяев: «Забить „Спартаку“ было в кайф»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал причины своих успешных выступлений в текущем сезоне:
«Как объясню то, что для меня на данный момент очень удачно складывается сезон в „Зените“? У меня нет однозначного ответа на этот счет. Классная команда, в которой собраны замечательные исполнители, главный тренер с таким именем – эти два фактора повлияли и на мою игру.
Давит или помогает конкуренция? Давление, безусловно, присутствует. На каждой позиции в нашей команде по 3–4 игрока. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Дашь слабину – сразу теряешь место в основе.
Ощущения от гола в ворота „Спартака“? Забить „Спартаку“ было в кайф. Эмоции невероятные, потому что это действующий чемпион и забить им хотелось особенно. Для меня этот гол будет одним из самых памятных в карьере, тем более при такой поддержке».
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2) "Ты бы посмотрел лучше на его игру,чем калякать тут свои домыслы" - смотрел 2 еврокубковых матча, не впечатлен. остальные смотреть нет желания, ибо игры зенита мне интересны только в плане результата. а вот известные интернет-порталы смотрели все его игры, обращали внимание и подсчитывали каждое его полезное и не совсем действие и подводили итог. их итог абсолютно совпал с моими "домыслами". вот и все
2) "Ты бы посмотрел лучше на его игру,чем калякать тут свои домыслы" - смотрел 2 еврокубковых матча, не впечатлен. остальные смотреть нет желания, ибо игры зенита мне интересны только в плане результата. а вот известные интернет-порталы смотрели все его игры, обращали внимание и подсчитывали каждое его полезное и не совсем действие и подводили итог. их итог абсолютно совпал с моими "домыслами". вот и все
К тому же Кузяев забивал не только спаму.
К тому же Кузяев забивал не только спаму.
А потом кб фан будет верещать что без спартака никуды!
А потом кб фан будет верещать что без спартака никуды!