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    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
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17:00 сегодня Строгино -:- Динамо Бр
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Фурсенко: «Кокорин? Я рад, что сборная усилилась одним из самых сильных игроков Европы»

сегодня, 02:14

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал возвращение нападающего петербургской команды Александра Кокорина в сборную России после длительного перерыва:

«Никаких особенных чувств в связи с возвращением Кокорина в сборную не испытываю – это просто данность. Знаю, что Саша – один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом».

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dalex83
сегодня в 03:09
СэрГей Фурсенко: Сборной повезло Кокорин как всегда бежит в магазин и за шампанским (х(
Leha-ha50
сегодня в 02:24
Он когда нибудь заткнется??? Фурсинки стало больше , чем самого футбола!!!
-Уймись, Серега, в мае звездеть буишь!!!
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