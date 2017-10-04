Фурсенко: «Кокорин? Я рад, что сборная усилилась одним из самых сильных игроков Европы»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал возвращение нападающего петербургской команды Александра Кокорина в сборную России после длительного перерыва:

«Никаких особенных чувств в связи с возвращением Кокорина в сборную не испытываю – это просто данность. Знаю, что Саша – один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом».

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