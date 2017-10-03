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Фурсенко: «Футбол должен быть доступен»

сегодня, 21:52

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко считает, что для того, чтобы клубы могли зарабатывать, нет необходимости устанавливать высокие цены на билеты:

«У „Зенита“ очень много болельщиков, они любят наш клуб, хотят ходить на матчи. Но, к сожалению, не у всех есть возможность платить за билеты большие деньги. В „Зените“ есть для таких случаев специальная категория дешевых билетов по 200 рублей. Это билеты в ряд секторов за воротами на верхнем ярусе стадиона. Теоретически эти билеты можно было и дороже продавать. Но мы сознательно не повышаем на них цену.

Это часть социальной политики клуба, которая полностью разделяется нашими спонсорами и владельцами. Футбол должен быть доступен. А недополученный доход от продажи билетов компенсируется спонсорскими средствами, так как реклама и спонсорские активности на полном стадионе дают гораздо больше с точки зрения продвижения продукта, чем реклама на полупустом стадионе. Для многих регионов с невысоким уровнем жизни такой подход со стороны районных администраций, в части поддержки населения и предоставления людям возможности даже бесплатного посещения футбола, позволит частично поддержать региональные клубы, создавая необходимые условия для привлечения спонсоров».

Ранее «Соккер.ру» приводил цифры, касающиеся цен на билеты и атрибутику в РФПЛ.

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Все комментарии
salaga ответил Старый Пью
сегодня в 22:48
Старый Пью:
А что Вы называете "хозрасчетом" в футболе?
В народе это называется просто: как потопаешь - так и полопаешь. Что заработал своим трудом, на то и живи. Ты сам-то наверняка так живёшь?
Старый Пью ответил Аксинья
сегодня в 22:47
Аксинья:
Я недавно был в Питере, на футбол не попал, но ходил в зоопарк с внуком... и что мне понравилось что при цене билетов 500 рублей для людей старше 60 лет цена 50 рублей - вот это действительно забота о людях...но вряд ли Зенит имеет к этому какое-либо отношение...
А чем это отличается от того, что на футбол Зенит продает билеты и по 3-4-5-10 тыс и по 200 р на один и тот же матч?
salaga
сегодня в 22:45
Очень много разговоров о бюджетах клубов. Пора их опубликовать с полной расшифровкой доходов и расходов.
Старый Пью ответил salaga
сегодня в 22:45
salaga:
Если перевести клубы на полный хозрасчёт, то и миллионеры-футболисты исчезнут.
А что Вы называете "хозрасчетом" в футболе?
Аксинья ответил salaga
сегодня в 22:42
salaga:
Если бы, разве есть такое святое место на Руси? Пилят, конечно, только и хозяйствуют лучше и пилят не последнее.
Я недавно был в Питере, на футбол не попал, но ходил в зоопарк с внуком... и что мне понравилось что при цене билетов 500 рублей для людей старше 60 лет цена 50 рублей - вот это действительно забота о людях...но вряд ли Зенит имеет к этому какое-либо отношение...
Старый Пью ответил Sem25
сегодня в 22:40
Sem25:
Человек живет в каком-то своем измерении. Как можно сравнивать регионы с СПБ? Какой подход? Построить везде всесезонные стадионы и выделять на клубы по 100-200 млн, чтобы игроков хороших покупать и содержать? Стройте, давайте денег, в чем проблема? Начните с Оренбурга, раз он вам ближе. Может и до Воронежа с Ярославлем очередь дойдет.
Газпром кроме Зенита финансирует полностью или частично:
Томь
Рубин
Ростов
Динамо (М)
Оренбург
Целую семейку Газовиков...
В общем - десяток, а то и два клубов различных лиг.
Это только в футболе.
Еще столько же в волейболе, баскетболе, хоккее и прочая.
salaga ответил Аксинья
сегодня в 22:38
Аксинья:
Сомневаюсь я что Зенит далеко уедет от продажи голубых футболок под номером 22...
Скудно мыслишь: футболки мелочь, даже халковские, а не то что 22. Главное продажа билетов, реклама от спонсоров, телеправа - и то главным образом от зарубежных показов.
Аксинья ответил salaga
сегодня в 22:34
salaga:
Анохин ратует за то, чтобы клубы не финансировались из бюджетов и средств госкорпораций и говорит, что только ьогда и можно будет отменить лимит. В чём же дело? Пора претворить это в жизнь. За Зенит не беспокоюсь, он настолько самодостаточен, что только выиграет в сравнении с остальными, 80% которых просто исчезнет с футбольной карты страны.
Сомневаюсь я что Зенит далеко уедет от продажи голубых футболок под номером 22...
salaga ответил Аксинья
сегодня в 22:33
Аксинья:
Я прекрасно знаю всю ситуацию в Ростове, хорошо что хоть у вас в Питере бабло не пилят...
Если бы, разве есть такое святое место на Руси? Пилят, конечно, только и хозяйствуют лучше и пилят не последнее.
salaga ответил ФорвардЪ
сегодня в 22:30
ФорвардЪ:
Должны доплачивать болельщикам, что они вообще ходят на стадион смотреть как миллионеры катают мяч по полю.
Если перевести клубы на полный хозрасчёт, то и миллионеры-футболисты исчезнут.
salaga
сегодня в 22:25
Анохин ратует за то, чтобы клубы не финансировались из бюджетов и средств госкорпораций и говорит, что только ьогда и можно будет отменить лимит. В чём же дело? Пора претворить это в жизнь. За Зенит не беспокоюсь, он настолько самодостаточен, что только выиграет в сравнении с остальными, 80% которых просто исчезнет с футбольной карты страны.
Аксинья ответил salaga
сегодня в 22:25
salaga:
Поинтересуйся, куда твой Ростов девал бонусы от ЛЧ и поймёшь почему ФК беден и его покинул Бердыев.
Я прекрасно знаю всю ситуацию в Ростове, хорошо что хоть у вас в Питере бабло не пилят...
ФорвардЪ
сегодня в 22:24
Должны доплачивать болельщикам, что они вообще ходят на стадион смотреть как миллионеры катают мяч по полю.
Sem25 ответил salaga
сегодня в 22:22
salaga:
Лучше их сравнить с Москвой.
В Москве нет такого стадиона как в СПБ. В Амстердаме есть...в Копенгагине есть...а в Москве нет! ))) Увы, ВТБ не смог сделать, Гинеру денег совсем не хватило...Федун не потянул такой дорогой проект. Но у нас есть Зенит - социальный проект! Наше все! Все лучшее должно быть у Зенита. Только не надо в таких условиях учить регионы, это просто не красиво.
salaga ответил Sem25
сегодня в 22:18
Sem25:
Человек живет в каком-то своем измерении. Как можно сравнивать регионы с СПБ? Какой подход? Построить везде всесезонные стадионы и выделять на клубы по 100-200 млн, чтобы игроков хороших покупать и содержать? Стройте, давайте денег, в чем проблема? Начните с Оренбурга, раз он вам ближе. Может и до Воронежа с Ярославлем очередь дойдет.
Лучше их сравнить с Москвой.
pereletnii
сегодня в 22:17
Уберите спартак из рфпл и народ потянется.
salaga ответил Аксинья
сегодня в 22:16
Аксинья:
Согласен, что не в каждом регионе есть своя дойная корова, то бишь газовая труба...
Поинтересуйся, куда твой Ростов девал бонусы от ЛЧ и поймёшь почему ФК беден и его покинул Бердыев.
ermak6448
сегодня в 22:15
Невские фантазии от Сергея Фурсенко
salaga ответил 178
сегодня в 22:13
178:
Вот что значит быть ЛЕНИНГРАДЦЕМ. Лучший клуб страны,билеты даром,все для любимого города.
Далеко не даром. Средняя цена билета существенно выше, чем у всех клубов страны.
Sem25
сегодня в 22:11
Человек живет в каком-то своем измерении. Как можно сравнивать регионы с СПБ? Какой подход? Построить везде всесезонные стадионы и выделять на клубы по 100-200 млн, чтобы игроков хороших покупать и содержать?
Стройте, давайте денег, в чем проблема? Начните с Оренбурга, раз он вам ближе. Может и до Воронежа с Ярославлем очередь дойдет.
salaga ответил drug01
сегодня в 22:11
drug01:
Давно видно почему на стадионе когда играет Зенит полно народу-пускает всех почти даром а Газпром все потянет! А что делать другим командам у которых нет таких хозяев? Путь Фурсенко идет на раскол первенства-имущих команд и бомжей!!!!
Он же тебе пояснил, что доходы от рекламы при полном стадионе приносят дохода больше, чем от продажи билетов. Кто же будет размещать рекламу на пустом стадионе? Кстати, клубы победнее именно поэтому используют бесплатный вход на стадион, и гораздо чаще, чем Зенит. Так что не брюзжите, а учитесь грамотному ведению дел.
Аксинья ответил 178
сегодня в 22:09
178:
Интересна без ЛУКОЙЛА вы где были бы в ФНЛ.
Причем тут Лукойл, если я топлю за ваш фарм-клуб Ростов...
178 ответил Аксинья
сегодня в 22:06
Аксинья:
Было бы кому завидовать, вы и с трубой вечно третьи, а без трубы вам бакланам совсем труба будет...
Интересна без ЛУКОЙЛА вы где были бы в ФНЛ.
178
сегодня в 22:05
Вот что значит быть ЛЕНИНГРАДЦЕМ.
Лучший клуб страны,билеты даром,все для любимого города.
Аксинья ответил 178
сегодня в 22:04
178:
Завидуй молча.
Было бы кому завидовать, вы и с трубой вечно третьи, а без трубы вам бакланам совсем труба будет...
salaga
сегодня в 22:04
В Зените лучший финансовый менеджмент в России. Недаром он по статистике УЕФА входит в 10-ку самых прибыльных клубов Европы в зачёте доходов только от собственной деятельности.
178 ответил Аксинья
сегодня в 22:01
Аксинья:
Согласен, что не в каждом регионе есть своя дойная корова, то бишь газовая труба...
Завидуй молча.
drug01
сегодня в 22:00
Давно видно почему на стадионе когда играет Зенит полно народу-пускает всех почти даром а Газпром все потянет! А что делать другим командам у которых нет таких хозяев? Путь Фурсенко идет на раскол первенства-имущих команд и бомжей!!!!
Аксинья
сегодня в 21:59
Согласен, что не в каждом регионе есть своя дойная корова, то бишь газовая труба...
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