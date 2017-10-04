Уилкшир призвал болельщиков «Динамо» поддержать команду

Бывший игрок «Динамо» Люк Уилкшир обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в непростое время:

«Оставаясь динамовцем, динамовским болельщиком и в то же время поддерживая связь с ребятами и хорошо зная эту команду, хочу обратиться к фанатам „Динамо“. Я знаю, как вы переживаете все неудачи клуба, как много выпало на вашу долю. И хочу, чтобы вы знали: в команде и в тренерском штабе нет людей, равнодушных к „Динамо“. Вы можете быть недовольными игрой или результатами, но знайте, что тренер и игроки выкладываются на 100%, чтобы „Динамо“ поднималось в турнирной таблице. Я ручаюсь за это, потому что продолжаю общаться с парнями и вижу, что они, как и болельщики, всем сердцем переживают эту ситуацию.

Эта команда может быть в верхней части таблицы. Я не лукавлю, я достаточно поиграл в РФПЛ и был частью этого коллектива в прошлом сезоне. 15-е место – не уровень этой команды. Собственно, ещё недавно она шла выше. Есть обстоятельства, которые влияют на результаты, в том числе травмы. Но ребята настроены биться за очки и победы. Никто не хочет назад в ФНЛ – это точно.

Я провёл в „Динамо“ много лет, у меня всегда были тёплые отношения с болельщиками, но такого единства команды и фанатов, как в прошлом сезоне, не припоминаю никогда прежде. Надо оставаться вместе! Ни в коем случае не обижаться друг на друга. Только вместе преодолеть этот трудный период. Понимаю, что исходя из результатов, болельщикам может показаться, что игроки недостаточно выкладываются, не бьются за „Динамо“. Бьются и будут биться! Вспомните, даже в ФНЛ были периоды, которые надо было преодолеть. И команда справилась! Был камбэк со „Спартаком“ – это тоже пример того, как парни бьются за „Динамо“. Проблемы клуба последних лет не были связаны с равнодушием.

Я так же не равнодушен к „Динамо“, как и вы, и мне особенно обидно, что команда и болельщики теряют взаимопонимание. Я очень сожалею, что сейчас не в „Динамо“, не в России, но я знаю тех ребят, что сейчас в „Динамо“, они мне как братья, и я готов поручиться за них перед фанатами – они хотят и будут биться за клуб, что бы ни происходило. И им нужна ваша поддержка, такая же мощная, которой она была всё последнее время».

После 12 туров РФПЛ «Динамо» занимает 15 место в турнирной таблице с 10 набранными очками. В последнем туре бело-голубые крупно уступили «Локомотиву» (0:3).

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