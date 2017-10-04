Сауль - болельщикам: «Пике нельзя критиковать, его нужно поддерживать»

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Сауль просит болельщиков «Красной Фурии» терпимее относится к защитнику Жерару Пике, которого неоднократно освистывали из-за его любви к Каталонии:

«Нам не нравится слышать свист в адрес напарника по команде.

В данный момент нам тяжело, мы не можем сосредоточиться на футболе.

Пике нельзя критиковать, нельзя в чем-либо обвинять. Его нужно поддерживать, даже если его мнение отличается от вашего. Жерар всегда оставляет на поле все свои силы в матчах за сборную».

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