Гиггз - Бэйлу: «Почти в 30 лет нельзя играть так же, как в 20»

Бывший полузащитник сборной Уэльса Райан Гиггз посоветовал своему соотечественнику Гарету Бэйлу, который чаще стал получать травмы, изменить стиль игры.

«В Бэйле все видят чудовищной силы человека. Так и есть. Но с его стилем игры организм всегда подвергается огромному давлению. С учетом его всех травм, с учетом возраста есть причины задуматься об этом. Когда вам под 30 лет, вы не можете играть так, словно вам 20. Нужно что-то менять. Я пробовал йогу, иглоукалывание, ледяные ванны… Мне помогало, но это не значит, что и всем другим поможет».

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