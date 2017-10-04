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Шевченко, Ребров и Воронин - в сотне худших нападающих в истории АПЛ

сегодня, 15:16

Известное британское издание Daily Mail опубликовало третью часть своего рейтинга ста худших нападающих в истории АПЛ.

Представлены позиции с 60-й по 41-ю. Примечательно, что в этой двадцатке оказалось сразу три украинских футболиста.

58-я позиция рейтинга досталась легендарному Андрею Шевченко, экс-форварду «Челси», 45-я - бывшему нападающему «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Сергею Реброву, 41-я - Андрею Воронину, в свое время игравшему в атаке «Ливерпуля».

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Все комментарии
Лакшери ответил mavrid05
сегодня в 15:34
Павлюченко забивал достаточно, хоть ему и мало время тренер давал играть, аршавин тоже не так уж плохо себя проявил
ДСА
сегодня в 15:33
Очевидно рейтинг составлялся с условием что игроки провели не меньше какого-то количества матчей. Но даже в этом случае это полный бред.
mavrid05
сегодня в 15:28
а Павлючено Погребняка и Аршавина нет среди худших и это справедливо
10 seconds to stars
сегодня в 15:25
Зато Шева самый дорогой игрок в истории АПЛ )) с учётом временных рамок(рост цен и т.д.)
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