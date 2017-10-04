Шевченко, Ребров и Воронин - в сотне худших нападающих в истории АПЛ

Известное британское издание Daily Mail опубликовало третью часть своего рейтинга ста худших нападающих в истории АПЛ.

Представлены позиции с 60-й по 41-ю. Примечательно, что в этой двадцатке оказалось сразу три украинских футболиста.

58-я позиция рейтинга досталась легендарному Андрею Шевченко, экс-форварду «Челси», 45-я - бывшему нападающему «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Сергею Реброву, 41-я - Андрею Воронину, в свое время игравшему в атаке «Ливерпуля».

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