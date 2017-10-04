Дракслер: «Конкуренция с Неймаром и Мбаппе - это совершенно нормально»

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подчеркнул, что не боится конкуренции в составе парижской команды и не хочет уходить из нее, вопреки слухам.
«Конкуренция – это совершенно нормально. Она существовала еще до прихода Неймара и Мбаппе. В сборной Германии у меня тоже большая конкуренция. И ничего страшного».
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