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Пике: «Тяжело было тренироваться под свист»

сегодня, 17:38

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил, что его позиция по поводу независимости Каталонии не должна помешать его игре за сборную Испании, несмотря на освистывание со стороны болельщиков.

«Сторонники независимости Каталонии могут играть за сборную Испании. Каталония не против Испании, она хочет независимости. Хотя это не мое дело. Просто это почему-то воспринимается как фанатизм.

Тяжело было тренироваться под свист. Никто не любит, чтобы болельщики, поддерживающие сборную, были настроены против вас. Но это вызов для меня. Я в сборной, потому что меня поддерживают партнеры и тренер. Я буду помогать команде в любом случае. Перед нами сложная цель. Да, я думал об уходе из сборной, но такое решение даст понять всем, кто меня освистывал, что они были правы».

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 18:23
Пике! Держать строй!)
Viskas el Babselona
сегодня в 18:13
из-за одного 14ка вся команда страдает...
MixaBMK
сегодня в 18:02
Ну получит она независимость и что каталонцы дальше что ли будут играть за сборную Испании???
киэнджин
сегодня в 17:56
Не только свистят но и лают и хрюкают...И здесь даже это видно каждый день..
Вероятно кирасинушку житуха бъет регулярно....
требл ответил Mamaev
сегодня в 17:55
Mamaev:
Последнее предложение - в точку
Что в точку? Те, кто его освистывают и являются правыми. Идейный человек всегда отстаивает свои идеи. А Пике простое трепло, вот и всё. Гвардиола, кстати, тоже - сидит в Англии, деньги получает в Англии, там же работает, зато активно рассуждает о независимости Каталонии. На Соккере вот глоры Барселоны сидят, не понимают вообще что там в Испании, как там в Каталонии, кого бьют и кто кому работу даёт и бюджет пополняет, зато тоже кричат - даёшь независимость Каталонии.

Когда вы все, вот эти перечисленные, только поумнеете-то?
требл
сегодня в 17:51
Ему уже тридцать, а он до сих пор ребёнок по уму. Вероятно его жизнь не била совсем, это плохо. Такой человек, став президентом клуба, его полностью развалит, и очень быстро.
Гнойный
сегодня в 17:42
Ну не под звук твитта же тренироваться
Mamaev
сегодня в 17:42
Последнее предложение - в точку
Vane4ek
сегодня в 17:40
Держись!)
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