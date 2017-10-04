Пике: «Тяжело было тренироваться под свист»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил, что его позиция по поводу независимости Каталонии не должна помешать его игре за сборную Испании, несмотря на освистывание со стороны болельщиков.

«Сторонники независимости Каталонии могут играть за сборную Испании. Каталония не против Испании, она хочет независимости. Хотя это не мое дело. Просто это почему-то воспринимается как фанатизм.

Тяжело было тренироваться под свист. Никто не любит, чтобы болельщики, поддерживающие сборную, были настроены против вас. Но это вызов для меня. Я в сборной, потому что меня поддерживают партнеры и тренер. Я буду помогать команде в любом случае. Перед нами сложная цель. Да, я думал об уходе из сборной, но такое решение даст понять всем, кто меня освистывал, что они были правы».

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