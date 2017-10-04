Дрис Мертенс: «Я не чувствую усталости»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс признался, что не чувствует физической усталости, несмотря на то, что Маурицио Сарри настаивал на его отдыхе во время международных игр.



«Я понимаю опасения Сарри, - мы играем каждые три дня и у игроков уже начали появляться травмы. Однако я не чувствую усталости и без проблем могу играть за сборную Бельгии.



Моя трансформация? Я сильно изменился как игрок. Думаю, что у меня все получилось и я могу быть еще лучше. Скудетто? Это будет нелегко, потому как мы участвуем сразу в нескольких соревнованиях».



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