Уткин: «Не уверен, что „Барселона“ не может потерять 7 очков»

Известный российский комментатор Василий Уткин не считает, что «Реал» уже выбыл из чемпионской гонке в Испании:

«Думаете, что „Барселона“ не может потерять семь очков? Я не уверен. Сколько уже „Реал“ играл с каталонцами в этом сезоне? Дважды, и оба раза выиграли мадридцы. Вот вам и в чемпионате после их двух матчей может остаться отставание лишь в одно очко».

После семи туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, не потеряв ни единого очка. «Реал» же занимает пятую строчку с 14 набранными очками. В последнем туре каталонцы разгромили «Лас-Пальмас», а «Реал» обыграл «Эспаньол».

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