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Уткин: «Не уверен, что „Барселона“ не может потерять 7 очков»

сегодня, 20:25

Известный российский комментатор Василий Уткин не считает, что «Реал» уже выбыл из чемпионской гонке в Испании:

«Думаете, что „Барселона“ не может потерять семь очков? Я не уверен. Сколько уже „Реал“ играл с каталонцами в этом сезоне? Дважды, и оба раза выиграли мадридцы. Вот вам и в чемпионате после их двух матчей может остаться отставание лишь в одно очко».

После семи туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, не потеряв ни единого очка. «Реал» же занимает пятую строчку с 14 набранными очками. В последнем туре каталонцы разгромили «Лас-Пальмас», а «Реал» обыграл «Эспаньол».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 21:33
я согласен с Василием Уткиным
киэнджин
сегодня в 21:29
Завтра Каталонский парламент собирается запустить процедуры выхода из состава Испании. и чхали они даже на Брюссель..Статус будет по типу Монако, Швейцарии,Швеции..
maliw
сегодня в 21:25
может случиться конечно всякое , но на тот момент барса потеряла 1 напа и пришел новый тренер , а новая метла метёт по новой.
КЭТиК
сегодня в 21:24
Так и Реал будет терять очки.
maliw
сегодня в 21:22
eleven LC
сегодня в 21:13
Я не уверен что барса доиграет этот сезон в ла лиге!
ArtNow
сегодня в 21:09
Сказал фанатик реала. Так можно любого комментатора соккера в новостях публиковать. Уткин OUT!
Филипповых
сегодня в 20:57
Уткен прав. Во всяком случае с арифметикой не все так плохо.
Cules2013
сегодня в 20:45
Конечно, ни в чём нельзя быть уверенным на 100%, но с таким успехом можно сказать, что нет никакой гарантии, что Реал сможет воспользоваться такой гипотетической потерей очков, а не потеряет ещё больше очков сам)
shur
сегодня в 20:40
...фанатов автономии много,подождём,а Василию рэспект!!!
eaguar
сегодня в 20:39
а сеня вася усы сбрил ? :-)
eaguar
сегодня в 20:37
всё ищё уперёди
хэ хэ
киэнджин
сегодня в 20:36
У Васи хорошо получается болеть за Реал и Кристинку причем у обоих Вась сразу...))
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 20:35
Я не уверен, что Вася уткин сможет сбросить 7 килограмм
Dinosaurier
сегодня в 20:29
Куды ты лезешь дурик.
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