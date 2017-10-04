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Каррера: «Не считаю, что „Спартак“ лишился шансов на чемпионство»

сегодня, 19:55

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в общении с итальянскими журналистами отметил, что его команда по-прежнему остается в чемпионской гонке:

«В начале сезона мы сами себе усложнили жизнь, проигрывая или упуская победу — в том числе во время дерби. Что-то пошло не так, у нас не получалось оставаться сконцентрированными все 90 минут матча. В футболе же наказывают за малейшую невнимательность. После чемпионского сезона сложнее поддерживать голод и мотивацию. В условиях давления мы должны доказать, что являемся лучшей командой.

Как я уже сказал, мы пропустили много голов в концовке матчей из-за потери концентрации. Очень неприятно считать, что у тебя уже есть три очка в кармане. Мы работаем над улучшением ситуации, а после субботнего матча с „Уралом“ „Спартак“ вышел на пятое место. „Зенит“ Роберто Манчини опережает нас на 11 очков, но я не считаю, что мы уже лишились шансов на чемпионство». 

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Все комментарии
Dominators
сегодня в 20:05
Так уже было , - 11 игр по 3 очка равно 33 очка . Сейчас ситуация 18 игр по 3 очка равно 54 .Все как у Толстого , осталось вычерпать 2562 ведра из пруда и тогда уважаемый Карабас -Барабас Золотой ключик у вас в кармане .
saha100
сегодня в 20:04
Во втором круге Спартак отвесит бомжам хорошего шамара
Evilhuman
сегодня в 20:04
помимо Зенита, там впереди ещё пяток команд, повыше классом,чем кб, с какой стати им двигаться ради крючкохвостых
RDeanW
сегодня в 20:03
РФПЛ 2016/2017:

12 тур. Спартак - 28 очков, Зенит - 28 очков (+0)
29 тур. Спартак - 69 очков, Зенит - 58 очков (+11)

РФПЛ 2017/2018:

12 тур. Спартак - 17 очков, Зенит - 28 очков (-11)

думаю, вы догадались, что будет в 29 туре) зенит опытен в том, как отстать (подпустить к себе) от спартака на 11 пунктов)
vka1970 ответил Михаил Славнов
сегодня в 20:02
Михаил Славнов:
А на кубок ЛЧ тоже шансы остались?
А у Вас ?
Блин, забыл.Вы же даже с кубка России вылетели.
saha100
сегодня в 20:01
Спартак уже чемпион! Речь идет о защите титула. А зинаиде не быть чемпионом! Весной бомжей все будут выносить вперед ногами. Дай бог чтобы в тройку попали. Какое им чемпионство.
vka1970
сегодня в 20:01
Да, шансов мало, но стоит попробовать.
Михаил Славнов
сегодня в 20:00
А на кубок ЛЧ тоже шансы остались?
Игорь Солнцев
сегодня в 19:58
Опять Карера в мечтаниях, еще 15 лет осталось.
матос
сегодня в 19:58
черт с ним с чемпионством , кубок надо брать и завершить сезон в тройке.
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