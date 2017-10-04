Каррера: «Не считаю, что „Спартак“ лишился шансов на чемпионство»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в общении с итальянскими журналистами отметил, что его команда по-прежнему остается в чемпионской гонке:

«В начале сезона мы сами себе усложнили жизнь, проигрывая или упуская победу — в том числе во время дерби. Что-то пошло не так, у нас не получалось оставаться сконцентрированными все 90 минут матча. В футболе же наказывают за малейшую невнимательность. После чемпионского сезона сложнее поддерживать голод и мотивацию. В условиях давления мы должны доказать, что являемся лучшей командой.

Как я уже сказал, мы пропустили много голов в концовке матчей из-за потери концентрации. Очень неприятно считать, что у тебя уже есть три очка в кармане. Мы работаем над улучшением ситуации, а после субботнего матча с „Уралом“ „Спартак“ вышел на пятое место. „Зенит“ Роберто Манчини опережает нас на 11 очков, но я не считаю, что мы уже лишились шансов на чемпионство».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте