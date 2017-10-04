Президент «Анжи»: «Надеюсь, что смена главы Дагестана положительно скажется на клубе»

Президент «Анжи» Осман Кадиев, который ранее раскритиковал судейство в РФПЛ, высказался о том, как скажется на финансировании клуба назначение исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева.

«Надеюсь, что скажется положительно. Я с Васильевым еще не общался, но надеюсь с ним встретиться. „Анжи“ это бренд Дагестана, это его спортивное лицо. Надеюсь, что будет помощь, хотя бы поддержка детско-юношеского футбола и академии».

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