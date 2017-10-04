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Президент «Анжи»: «Надеюсь, что смена главы Дагестана положительно скажется на клубе»

сегодня, 17:47

Президент «Анжи» Осман Кадиев, который ранее раскритиковал судейство в РФПЛ, высказался о том, как скажется на финансировании клуба назначение исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева.

«Надеюсь, что скажется положительно. Я с Васильевым еще не общался, но надеюсь с ним встретиться. „Анжи“ это бренд Дагестана, это его спортивное лицо. Надеюсь, что будет помощь, хотя бы поддержка детско-юношеского футбола и академии».

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Все комментарии
Дед Мазая ответил AmIIIeR89
сегодня в 18:33
AmIIIeR89:
А почему, собственно, Анжи должны получать деньги из бюджета республики? Дагестан - дотационный регион, то есть получает деньги из госбюджета. То есть получается мои налоги (очень и очень малая часть, но все же) идут на содержание футбольного клуба. С чего бы? И это касается почти всех футбольных клубов в России. Непонятно, сколько еще наши клубы, в которых играют пешеходы будут содержаться на деньги налогоплательщиков?
Согласен. Бюджетное финансирование - это банальный распил денег...
Байкал Иркутск ответил 05reg
сегодня в 18:26
05reg:
лицо спорта Дагестана это вольная борьба имхо
Согласен, лицо Дагестана это борьба! Сколько олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы эта земля дала не перечесть! А футбол засветился по сути только Керимовым и то больше пылью в глаза. Игрушка быстро надоела и всё! Так,что о каком бренде он говорит не понятно, скорее сам решил засветиться и раздаёт интервью!
Байкал Иркутск
сегодня в 18:21
Кое кто тут всё хорохорился, что Анжи играет только за свои деньги, а эти только с государство денежки "сосут"!
А тут такие заявления!!!!! Да нет скажут, что такие клубы как Анжи достояние, которое должно охраняться государством, а все остальные нахлебники.
вячеслав остапенко
сегодня в 18:17
Я тоже надеюсь на поддержку детского футбола
05reg ответил AmIIIeR89
сегодня в 18:03
AmIIIeR89:
А почему, собственно, Анжи должны получать деньги из бюджета республики? Дагестан - дотационный регион, то есть получает деньги из госбюджета. То есть получается мои налоги (очень и очень малая часть, но все же) идут на содержание футбольного клуба. С чего бы? И это касается почти всех футбольных клубов в России. Непонятно, сколько еще наши клубы, в которых играют пешеходы будут содержаться на деньги налогоплательщиков?
Согласен с тобой,клубы должны сами зарабатывать
05reg
сегодня в 18:00
лицо спорта Дагестана это вольная борьба имхо
AmIIIeR89
сегодня в 17:57
А почему, собственно, Анжи должны получать деньги из бюджета республики? Дагестан - дотационный регион, то есть получает деньги из госбюджета. То есть получается мои налоги (очень и очень малая часть, но все же) идут на содержание футбольного клуба. С чего бы? И это касается почти всех футбольных клубов в России. Непонятно, сколько еще наши клубы, в которых играют пешеходы будут содержаться на деньги налогоплательщиков?
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