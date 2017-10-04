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Будогосский: «Решение о введении видеоповторов потянет за собой целый комплекс проблем»

сегодня, 19:35

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не считает использование видеоповторов в РФПЛ целесообразным:

«Идея хорошая, но задача - не только принять ее на правлении лиги, а еще и понять, как это реализовать. Я соглашаюсь с решением своего руководителя Виталия Леонтьевича Мутко, и вижу решение лиги позитивным шагом в развитии футбола в целом. Но сейчас только принята концепция, а сегодня надо, чтобы она была наполнена практическим содержанием - нужно найти необходимое количество судей, определить технологию, провести тестирование всей технологии.

У нас сейчас 21 арбитр в Премьер-Лиге. В каждом туре чемпионата по восемь матчей, за бугор у нас сейчас уедeт шестеро судей, и в итоге арбитров останется совсем немного, а ведь кого-то из них еще нужно будет назначить резервным и найти специалистов для работы с аппаратурой. С этой системой должны работать только рекомендованные судьи - я не могу посадить за экран человека, который работает на матчах второго дивизиона. То есть судей для работы с аппаратурой надо найти, подготовить, протестировать, все с ними отрепетировать - это не так просто.

С 1988 года у нас не было ни одного совещания судей, на котором предлагалось посмотреть, что у нас творится с судейством „внизу“. У нас в 19 субъектах федерации нет ни одного рекомендованного арбитра, но кто об этом подумал? Сколько времени понадобится, чтобы подготовить этих судей? Поэтому это решение тянет за собой целый комплекс проблем, которые надо решать».

Глава РФПЛ Сергей Прядкин ранее отметил, что видеоповторы могут быть внедрены со следующего сезона.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:54
Идиот.
rubinovyi2
сегодня в 19:52
Конечно,зачем решать проблемы,если можно просто признать введение видеоповторов нецелесообразным.
Chuhanesburg
сегодня в 19:49
Ты, первая проблема...
Евгений Быстров
сегодня в 19:45
Вы баллончики с исчезающей пеной то ввели с горем пополам,клоуны!Я представляю,что будет с введением системы видеоповторов
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