Г. Иванов: «Футбол - консервативный вид спорта, я против видеоповторов»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что отечественному футболу не нужна система видеоповторов, хотя сегодня правление РФПЛ проголосовало за введение видеоассистентов:

«Я против видеоповторов. Это мое личное мнение, у коллег оно другое. В нашем чемпионате футбол и так не очень быстрый, а видеоповторы будут тормозить игру. Будет не очень интересно. Мы видели уже несколько моментов, когда эта система не помогает. Футбол - консервативный вид спорта, и он должен сохранить свои правила.

Может, стоит ввести видеоповтор на взятие ворот. Судьи - тоже люди, которые могут допустить ошибку, где-то назначить пенальти, где-то не заметить офсайд. Это человеческий фактор. Футбол тем и привлекателен. А если будут останавливать игру через каждые 10 минут, чтобы подкат посмотреть, то это ни к чему хорошему не приведет».

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