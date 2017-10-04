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Маслов: «Денег на систему видеоповторов нет ни у кого»

сегодня, 18:54

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал решение РФПЛ одобрить внедрение системы видеоповторов для арбитров, которая каждому клубу обойдется в 200 тысяч евро.

«На сегодняшний день, думаю, таких денег нет ни у кого. Даже у самых богатых клубов.Причина одна единственная – в бюджете эти расходы не прописаны. Как только эту норму пропишут в регламенте соревнований, совет директоров РФПЛ, куда входят руководители всех клубов, примет это к исполнению, условно с 2019 года, следом все клубы найдут деньги, а куда деваться?

У нас часто говорят о господдержке, и складывается такое ощущение, что клубы, которые финансируются из бюджета региона, – не являются господдержкой. Все делается просто. Берем условный клуб X с бюджетом в 900 миллионов рублей, он потратил его и объяснил на что. На следующий сезон ему дают те же 900 миллионов, но теперь он должен в этом бюджете изыскать деньги на систему ВАР. Вот и все решение».

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 19:34
Газпрём пусть всем поставит! Он у нас национальное достояние всей России, от него не убудит.
VV V
сегодня в 19:29
Зениту надо одного аргентинца продать и вырученные деньги пустить на оборудование всех 16-и стадионов страны, так как нечего жрать государственные деньги Зениту в одно питерское лицо !!!
Levadia ответил Женя Гинер
сегодня в 19:28
Женя Гинер:
Это у клубов денег нет, пока к ним зенит в гости не приехал. Как разок судьи убьют команду на своём поле на глазах своих болельщиков, так деньги сразу найдутся.
О конях бы лучше пёкся!
вячеслав остапенко
сегодня в 19:25
Я согласен Масловым
Igo0rek
сегодня в 19:23
Я просто напомню, что в России есть такое предприятие, как Газпром. Контрольный пакет акций, принадлежит государству. Газпром черпает газ во всех уголках нашей необъятной и Газпром является одной из самых прибыльных компаний мира, обогнав в 2016 году Майкрософт, Интел, Дисней и прочих гигантов.

Вытекает вполне справедливый вопрос! Где деньги то?! Почему у большинства людей зарплаты в 20 000 рублей, а цены на все растут? Почему мы постоянно слышим фразу: "Денег нет!". Бред!!!!!

То что Газпром обувает и одевает Зенитушку, да бог с ним. Остальные бабки где?! Все никак ненапилят!!!
loko7
сегодня в 19:18
Возьмете деньги там где берете на зарплаты- у населения России
Dominators
сегодня в 19:14
Не буду показывать пальцем на клуб , у кого есть такие деньги и даже больше . Боюсь что только для этого клуба система будет устанавливаться лет 5 и будет стоить 20 млн . Евро . Просто по другому так не могут . Это будет самая лучшая видеосистема в мире .
Женя Гинер
сегодня в 19:09
Это у клубов денег нет, пока к ним зенит в гости не приехал. Как разок судьи убьют команду на своём поле на глазах своих болельщиков, так деньги сразу найдутся.
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