Маслов: «Денег на систему видеоповторов нет ни у кого»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал решение РФПЛ одобрить внедрение системы видеоповторов для арбитров, которая каждому клубу обойдется в 200 тысяч евро.

«На сегодняшний день, думаю, таких денег нет ни у кого. Даже у самых богатых клубов.Причина одна единственная – в бюджете эти расходы не прописаны. Как только эту норму пропишут в регламенте соревнований, совет директоров РФПЛ, куда входят руководители всех клубов, примет это к исполнению, условно с 2019 года, следом все клубы найдут деньги, а куда деваться?

У нас часто говорят о господдержке, и складывается такое ощущение, что клубы, которые финансируются из бюджета региона, – не являются господдержкой. Все делается просто. Берем условный клуб X с бюджетом в 900 миллионов рублей, он потратил его и объяснил на что. На следующий сезон ему дают те же 900 миллионов, но теперь он должен в этом бюджете изыскать деньги на систему ВАР. Вот и все решение».

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