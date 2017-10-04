Президент «Анжи»: «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону»

Президент «Анжи» Осман Кадиев вновь высказался на тему предвзятого судейства. Напомним, во время перерыва матча 12-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:2) Кадиев крикнул главному арбитру встречи Алексею Матюнину: «Ты что, убиваешь команду?!»

"Что я еще могу сказать, если он действительно убивает команду? Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды.

Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, дает понять: «Ребята, я сужу в пользу „Зенита“. А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей. За что Матюнин показал желтую карточку Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Кацаеве - его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Прудникова - судья даже не свистнул, а когда Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже желтой карточки, хотя это удаление.

Кто может объяснить, за что нам дали пенальти в первом тайме в матче со „Спартаком“? Проблемы с судейством были и в матче первого тура с ЦСКА в Махачкале, пенальти нам не дали, штрафной на Яковлеве не дали. Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол.

Я не вижу смысла обращаться наверх, потому что тогда будут судить еще хуже. Есть выражение „глас вопиющего в пустыне“ - оно описывает, что происходит. Почему-то руководству судейского комитета не до футбола, наверное, занимаются реорганизацией, но нужно улучшать качество судейства. Можно открыть курсы, приглашать лучших судей ФИФА, чтобы они проводили семинары, увеличить судьям зарплаты или просто чаще их менять».

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