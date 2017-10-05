Степаненко: «Вызов Марлоса в сборную Украины только усилит наш потенциал»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением о бразильском хавбеке Марлосе, который в конце сентября получил украинское гражданство:

«Когда я узнал, что Марлос станет гражданином Украины, то воспринял эту новость с оптимизмом, поскольку его вызов в национальную команду только усилит наш потенциал. Это опытный сильный футболист, который является одним из лучших исполнителей не только „Шахтера“, но и чемпионата страны. Он обязательно поможет сборной. Конечно, нельзя прямо с первого матча ожидать от него чуда, поскольку в новом коллективе ему понадобится какое-то время на адаптацию. В „Шахтере“ много бразильцев, слышен португальский язык, но здесь все по-другому, поэтому мы всячески стараемся его поддерживать и помогать. А в том, что он может стать одним из ключевых игроков сборной, я уверен.

У него великолепная техника. Марлос практически не теряет мяч, который держится у него в ногах, как приклеенный. Это очень важно для игры команды, когда нужно зацепиться за мяч. Обыграть одного-двух исполнителей, а потом пробить или отдать выверенный пас для полузащитника не проблема. Дай бог, чтобы в Украине появлялись такие игроки, тогда и сборная всегда будет конкурентоспособной. Последний пример из молодежи — Витя Цыганков, который обладает хорошими индивидуальными качествами».

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