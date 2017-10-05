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Саутгейт: «Стерлинг — жесткий парень. Мне нравится эта черта»

сегодня, 10:32
АнглияАнглия-:-СловенияСловения21:45 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценивает характеристики полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга:

«Рахим нам подходит. Он жесткий парень. И это черта мне в нем по-настоящему нравится. Он быстро отходит после разочарования и снова рвется в бой. Вижу, что он готов к игре со Словенией и очень ее ждет. Стерлинг отлично себя чувствует в своем клубе, работает там с хорошим тренером, и мы также в него очень верим.

Мы хотим, чтобы трибуны находились под впечатлением от того, что они видят. Рахим — как раз тот игрок, который способен показать впечатляющую игру. Его нельзя назвать вингером старой школы. Он родился в 1994 году, поэтому вовсе не старый. Как и остальные ребята его возраста, Стерлинг понимает, что следующие несколько лет станут очень важными, чтобы себя реализовать».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее отметил, что Стерлинг останется в клубе.

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Igo0rek
сегодня в 10:43
Если бы еще не нырял...
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