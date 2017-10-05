Ляказетт - об АПЛ: «Теперь я понимаю, что значит бегать от штрафной до штрафной»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал о своей адаптации и о разнице между английским и французским футболом. В составе «Лиона» футболист забил 37 голов в минувшем сезоне, а в Лондоне пока отметился 4 забитыми мячами в Премьер-Лиге.

«Я всеми силами буду стараться достичь подобного результата, но между клубами есть большая разница. В „Лионе“ я играл практически в каждом матче. Тренер „Арсенала“ предпочитает проводить ротацию, чтобы сохранять команду свежей во время матчей Премьер-Лиги.

Постараюсь забить много голов, но это мой первый сезон и всё здесь кажется новым. Основное отличие Премьер-Лиги в том, что это гораздо более физически сильный чемпионат. Совсем другой темп игры. Теперь я понимаю, что значит бегать от штрафной до штрафной», - отметил форвард.

Ранее Ляказетт рассказал о том, что им интересовался ПСЖ.

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