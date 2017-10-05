Ассоциация итальянских тренеров: «Хотим увидеть Тотти за партой снова»

Ассоциация итальянских тренеров подтвердила информацию о том, что бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти приостановил посещение тренерских курсов по получению категории B ради родного клуба. Организация отметила профессионализм итальянца:

«Франческо Тотти продемонстрировал, что является чемпионом даже вне футбольного поля. Когда он понял, что не может посещать курсы регулярно, то проявил уважение к своим коллегам, учителям и организаторам, и ушел.

Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей тренерской карьере. Президент административной области Лацио Сержио Ротикани, ведущий курса Фабио Лоцци и преподаватель техники и тактики футбола Бьяджо Саваресе разочарованы решением Тотти, но хотят увидеть его за партой снова».

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