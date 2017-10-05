Орешкин: «Наследием ЧМ-2018 мы будем пользоваться долгие годы»

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что строительство объектов и инфраструктуры к ЧМ-2018 благоприятно в перспективе скажется на благоустройстве городов.

«После проведения чемпионата мира останется наследие: инфраструктура, дороги, развязки, стадионы. Это все останется, и мы этим будем пользоваться долгие годы. Сочи - яркий пример. После проведения Олимпиады регион преобразился и превратился в курорт, который люди посещают не только летом, но и зимой.

Я и раньше часто ходил на футбол, могу сказать, что тот уровень стадионов и телевизионной картинки, что были в девяностые, не идут ни в какое сравнение с тем, что мы получим к чемпионату мира. Многие арены уже введены в строй и используются клубами Премьер-Лиги. Это все качественные улучшения, которыми мы будем пользоваться долгие годы».

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