Черчесов: «Тренировка сборной России стала особенной не по содержанию, а по эмоциям»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об эмоциональной тренировке своих подопечных, которую посетили дети с ограниченными физическими возможностями:

«Порой сидишь в кабинете, углубляешься в свою работу и не замечаешь, что вокруг. Подобные акции заставляют нас посмотреть на жизнь иначе. Детям я бы пожелал не терять оптимизма, быстрее вставать на ноги — и в прямом, и в переносном смысле — и не забывать болеть за нас. Сегодняшняя тренировка стала особенной не по содержанию, а по эмоциям — ребята были немного эмоциональнее, чем обычно. Я меньше чуть включал рычаги! Вы сами видели, что футболисты положительно восприняли эту акцию. Все же понимают, что это жизнь. Несмотря на дождь, все вышли и с удовольствием пообщались с ребятами. Я даже поиграл с детьми, передавал им мяч. Кстати, у них хорошо получалось. Не поддавался — это исключено».

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