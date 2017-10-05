Сорокин: «Система безопасности на ЧМ-2018 хорошо себя зарекомендовала»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что система безопасности, которая будет действовать на чемпионате мира-2018, отлично себя проявила во время приезда английских болельщиков на матчи «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов:

«Правительство и оргкомитет уделяют большое внимание обеспечению безопасности. Мы опробовали систему на Кубке Конфедераций, она хорошо зарекомендовала себя. Недавно приезжали болельщики „Ливерпуля“ и „Манчестер Юнайтед“, не было ни одного инцидента, все иностранные гости отметили хороший прием».

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