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Сорокин: «Система безопасности на ЧМ-2018 хорошо себя зарекомендовала»

сегодня, 13:23

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что система безопасности, которая будет действовать на чемпионате мира-2018, отлично себя проявила во время приезда английских болельщиков на матчи «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов:

«Правительство и оргкомитет уделяют большое внимание обеспечению безопасности. Мы опробовали систему на Кубке Конфедераций, она хорошо зарекомендовала себя. Недавно приезжали болельщики „Ливерпуля“ и „Манчестер Юнайтед“, не было ни одного инцидента, все иностранные гости отметили хороший прием».

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Все комментарии
Nek35
сегодня в 13:38
Не проявила как жгут фаеры и дымовухи,так и происходит !!!
Василий 50
сегодня в 13:36
Сорокин слабо себе представляет, что такое безопасность.
Вообще, он больше похож на зиц-председателя, чем на Генерального директора.
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