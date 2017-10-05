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Тренер «Спартака» по физподготовке: «Многие делают меня главным „козлом отпущения“»

сегодня, 14:43

Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано прокомментировал критику в свой адрес на фоне эпидемии травм:

«Массимо Каррера позвал меня в „Спратак“ в качестве помощника тренера по физподготовке и специалиста по упражнениям на силовую подготовку и выносливость. Хотя я не владею русским языком, до меня, разумеется, тоже доходили и доходят разговоры о том, что я якобы отобрал полномочия у Хавьера и встал на его место в качестве основного тренера по физподготовке. А на фоне не самого удачного старта „Спартака“ в чемпионате России с обилием обидных ничьих и серьезных травм многие делают меня главным „козлом отпущения“, так? Верно излагаю?

Понимаю, что критики в мой адрес предостаточно. Я ведь живу не в замкнутом пространстве, а на базе в Тарасовке, каждый день общаюсь с большим количеством людей из мира футбола. Так что регулярно получаю информацию о своих „подвигах“.

Если станет легче, конечно, меня надо увольнять (грустно улыбается). Я и сам бы ушел, если бы верил в то, что источник всех бед – моя скромная персона. Но дело в том, что я так не считаю, нравится этому кому-то или нет. А вообще решение об увольнении принимает клуб или главный тренер, а не пресса или кто-то еще. Если клуб решит расстаться со мной, это его полное право, потому что зарплату мне платит „Спартак“. Но пока я продолжаю работать. Мы начинаем подготовку к очередному отрезку чемпионата России и к новым важным матчам Лиги чемпионов и Кубка России. И делаем это в хорошем настроении – на фоне неплохого результата с мощным „Ливерпулем“ и уверенной победы над крепким „Уралом“».

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Все комментарии
severnyj84
сегодня в 15:47
Зачем спартаку физподготовка, коли голова не думает.
Аксинья
сегодня в 15:46
Ты не в Кёльне работаешь, так что в Спартаке ты "хряк отпущения"...
Vadik
сегодня в 15:46
Джорджо, успокойся. Это такая русская традиция - причины неудач искать не в себе, а в ком-то)))
cska plus
сегодня в 15:43
Начало положено, осталось малость, заплатить глушаку, чтобы он назвал Карреру тренеришкой.
ПерекатиПоле ответил Владимир Афанасьев
сегодня в 15:35
Владимир Афанасьев:
Ты попробуй играть через 2 дня футбол
Видно настоящего, преданного белельщика спартака. Круто, что вас таких очень много.
Именно на таких как вы, держится такая великая команда как спартак-сосьедад.
Александр Северный ответил Остапчук 67
сегодня в 15:35
Остапчук 67:
Не переживай, Джоржо. В России, в случае неудач, принято искать "козла отпущения". Игроки будут выздоравливать, игра наладится и все будет хорошо. Многим клубам предстоят спады, а "Спартак" свой спад уже прошел. До зоны Лиги чемпионов осталось всего четыре очка. Вся борьба впереди.
Выиграв у Урала, спартак свой спад прошел до следующего матча.
АГЕНТ ВАЛУЕВА
сегодня в 15:30
Джорджо не грузись, пару "главных козлов" по полю бегают, пардон пасутся, им за это ещё деньги платят,
makkie
сегодня в 15:21
Причины могут быть самыми разными. Но видятся три основные:

1) Серьезная нагрузка на сборах.
2) Резкий переход к играм на 3 фронта.
3) Синдром постчемпионского сезона.

Не думаю, что во всех бедах следует винить Урбано. Скорее ошибки и неготовность в комплексе.
Kuprin
сегодня в 15:18
В спартаке все дилетанты, начиная от руководоства , тренеров и кончая их экспертами Ловчевыми с Рейнгольдами)
mikysss ответил Санчо Панса
сегодня в 15:17
Санчо Панса:
Нет, ты не виноват в этом! Да и Каррера тоже не виновен. Просто судьба возвращает Спартаку должок за их псевдочемпионство) Кончились силенки на то, чтобы отстоять свой титул!
ой идиты уже воруй гденибудь в лавры пукермана решил получить - не получается
mikysss
сегодня в 15:14
двоякое мнение - с одной стороны бывший биотлонист, а с другой стороны бешенный график КК 5 топ матчей из 6-ти в чемпе - тут такое
Байкал Иркутск
сегодня в 15:13
Спартак выйдет на пик формы в январе, феврале месяце! Как раз к лыжному сезону! Вот там то на лыжне Спартак точно всех порвёт, Ренгольду на радость!!!
Суеверный ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:11
ПерекатиПоле:
Каррера сам самозванец, по большому счету. Так еще и других итальянцев подтянул к бочке с мазутом.
"Новые приключения итальянцев в России"?
Суеверный
сегодня в 15:08
У мышечных травм много причин. Три основные (не в порядке значимости) - недоработка тренера по физподготовке, нерадивость игрока и состояние поля вкупе с погодой.
Владимир Афанасьев ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:04
Ты попробуй играть через 2 дня футбол
ziborock ответил Don trambon
сегодня в 15:00
Don trambon:
Так это нормально для спыртака. По другому не умеют. Когда всё хорош - король федун, как плохо, то ищут на кого всех собак спустить. Весь в этом спартак.
Хоспаде, в какой школе ты учился?!)
NoKerzhNoParty
сегодня в 15:00
федун нанял команду мафиози для убийства спартака
Санчо Панса
сегодня в 15:00
Нет, ты не виноват в этом! Да и Каррера тоже не виновен. Просто судьба возвращает Спартаку должок за их псевдочемпионство) Кончились силенки на то, чтобы отстоять свой титул!
ziborock ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:59
ПерекатиПоле:
Каррера сам самозванец, по большому счету. Так еще и других итальянцев подтянул к бочке с мазутом.
Как же смешно это слышать от Питерских)))
BP
сегодня в 14:58
Кстати, вторая часть интервью интересней и содержательней.
морозз
сегодня в 14:58
Такое количество незапланированных травм говорит о полной некомпетентности тренера по физ подготовке и увольнять его надо быстро, со страшной силой и лучше пинком!
Paris Saint - Germain
сегодня в 14:57
не переживай ты так в спартаке все такие
ПерекатиПоле
сегодня в 14:56
Каррера сам самозванец, по большому счету. Так еще и других итальянцев подтянул к бочке с мазутом.
Владимир Афанасьев
сегодня в 14:56
Когда последний раз играл Спартак еврокубках. Спартак привыкает такому графику
МапС
сегодня в 14:56
Китайца у руководства попроси вернуть в помощь! Хуже не будет. Шаманит тот по-ходу, не думаю, что порчу навёл, но при нём так массово не ломались.
drug01
сегодня в 14:54
Ведь кто то должен быть виноват!
Balmer
сегодня в 14:51
Спартак=)
Остапчук 67
сегодня в 14:50
Не переживай, Джоржо.
В России, в случае неудач, принято искать "козла отпущения".
Игроки будут выздоравливать, игра наладится и все будет хорошо.
Многим клубам предстоят спады, а "Спартак" свой спад уже прошел.
До зоны Лиги чемпионов осталось всего четыре очка.
Вся борьба впереди.
Don trambon
сегодня в 14:48
Так это нормально для спыртака. По другому не умеют. Когда всё хорош - король федун, как плохо, то ищут на кого всех собак спустить. Весь в этом спартак.
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