Булыкин: «Ужесточение лимита даст возможность развиваться российским игрокам»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением касательно ужесточения лимита и легионеров.



«С помощью лимита, если он будет ужесточен, будет больше возможностей развиваться российским футболистам. Наши клубы не будут смотреть заграницу, а будут растить из наших футболистов хороших, добротных игроков. Во-вторых, когда у тебя находится в распоряжении больше российских игроков, получающих практику, больше выбора становится у тренера сборной».



Ранее глава РФС Виталий Мутко заявлял, что революционных решений по изменению лимита не будет.

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