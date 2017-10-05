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Булыкин: «Ужесточение лимита даст возможность развиваться российским игрокам»

сегодня, 16:11

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением касательно ужесточения лимита и легионеров. 

«С помощью лимита, если он будет ужесточен, будет больше возможностей развиваться российским футболистам. Наши клубы не будут смотреть заграницу, а будут растить из наших футболистов хороших, добротных игроков. Во-вторых, когда у тебя находится в распоряжении больше российских игроков, получающих практику, больше выбора становится у тренера сборной».

Ранее глава РФС Виталий Мутко заявлял, что революционных решений по изменению лимита не будет. 

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 17:17
Это и так понятно! Во многом это и делалось в интересах сборной России) Только вот у Черчесова не такой уж и огромный выбор кандидатов в национальную команду, если так посудить.
Так Себе Аналитик ответил arzamas
сегодня в 16:56
arzamas:
"Дима-Дискотека" - это не Булыкин, а Сычов. Учи мат.часть. А мнение Дмитрия Булыкина по этому вопросу я разделяю. Лимит надо ужесточать.
    порт
    сегодня в 16:49
    И загонит наш футбол, с нашими футболёрами, ниже плинтуса.
    Некит_Зенит
    сегодня в 16:48
    Ага и будут они попадать в состав только из за паспорта. А не потому, что они сильнее легов.
    papic337 ответил Don trambon
    сегодня в 16:45
    Don trambon:
    Ааа. Ок ок. Ну раз они забили и отдали пас - это не провал и плевать, что из группы не вышли) Я вас понял. ПыСы. Рад, что в чём то сошлись во мнении(на счёт лимита)
    Просто мне не понятно, почему тех игрочишек, которые вообще ничем себя не проявили, ты не упоминаешь. А тех кто хоть чего-то сделал, считаешь недоигроками. Тебе что понравилась фееричная игра Нойштедтера? Или бестолковая беготня Шатова? Тебе понравились косяки Васина?
    papic337 ответил Nek35
    сегодня в 16:40
    Nek35:
    Дает шанс не пойми кому ,не играть в футбол а, становица миллионерами и пешком ходить
    Чем тебя не устраивают дети лимита Зобнин, Головин, Кузяев, Жамалетдинов, Жигулёв и остальные? По-моему они пешком не ходят, а вполне себе прилично играют. Гораздо лучше, чем Олонаре.
    Nek35
    сегодня в 16:35
    Дает шанс не пойми кому ,не играть в футбол а, становица миллионерами и пешком ходить
    arzamas ответил Так Себе Аналитик
    сегодня в 16:34
    Так Себе Аналитик:
    Ого, это весомое мнение. "Дима-Дискотека" фигни не скажет. Наверняка этот завсегдатай баров и ночных клубов с удовольствием вспоминает свое лимитное время))) P.S. to arzamas Да, именно Дима Булыкин, а не Дима СычЁв (а не Сычов), если не помнишь, всегда можно заглянуть в Гугл или Википедию, а не умничать))
    "Дима-Дискотека" - это не Булыкин, а Сычов. Учи мат.часть.
    А мнение Дмитрия Булыкина по этому вопросу я разделяю. Лимит надо ужесточать.
    Don trambon ответил papic337
    сегодня в 16:32
    papic337:
    Глушаков на Кубке Конфедераций забил гол. Головин забил гол с подачи Комбарова. Если ты это считаешь провалом в сборной, то о чём с тобой можно говорить? По итогам Кубка Конфедераций, лучшими игроками сборной были признаны Головин, Глушаков, Комбаров и Акинфеев. В номинантах ходили Самедов, Смольников и Дзагоев. Я с тобой согласен в том что полумеры никогда ни к чему хорошему не приводили. Надо или полностью отменить лимит или полностью запретить легионеров. Лично я за полный запрет легионеров. Я хочу чтобы российский чемпионат был российским не только по названию. Ты, судя по всему, за отмену лимита. Ты хочешь любоваться на фееричную игру разных олонаре? Я нет. По мне, пусть лучше косячит Васин, чем какой-нибудь Фернандо.
    Ааа. Ок ок. Ну раз они забили и отдали пас - это не провал и плевать, что из группы не вышли)
    Я вас понял.

    ПыСы. Рад, что в чём то сошлись во мнении(на счёт лимита)
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 16:31
    Ого, это весомое мнение. "Дима-Дискотека" фигни не скажет. Наверняка этот завсегдатай баров и ночных клубов с удовольствием вспоминает свое лимитное время)))

    P.S. to arzamas
    Да, именно Дима Булыкин, а не Дима СычЁв (а не Сычов), если не помнишь, всегда можно заглянуть в Гугл или Википедию, а не умничать))
    papic337 ответил Don trambon
    сегодня в 16:30
    Don trambon:
    Много видать головой мяч принимал.. Лимит либо должен быть, либо не должно быть вовсе. Когда его не будет - тогда будут играть действительно сильнейшие. Когда он есть, тому пример нынешняя ситуация в России, разные игрочишки уровня глушакова, комбаровых и т.п. не умея играть, будут ломить ЗП и проваливаться в сборных. Так что этот полу лимит - это бред.
    Глушаков на Кубке Конфедераций забил гол. Головин забил гол с подачи Комбарова. Если ты это считаешь провалом в сборной, то о чём с тобой можно говорить? По итогам Кубка Конфедераций, лучшими игроками сборной были признаны Головин, Глушаков, Комбаров и Акинфеев. В номинантах ходили Самедов, Смольников и Дзагоев.
    Я с тобой согласен в том что полумеры никогда ни к чему хорошему не приводили. Надо или полностью отменить лимит или полностью запретить легионеров. Лично я за полный запрет легионеров. Я хочу чтобы российский чемпионат был российским не только по названию. Ты, судя по всему, за отмену лимита. Ты хочешь любоваться на фееричную игру разных олонаре? Я нет. По мне, пусть лучше косячит Васин, чем какой-нибудь Фернандо.
    Kaiser ---
    сегодня в 16:28
    Бред,это даст российским игрокам мега контракты,которых они не заслуживают.
    Owl Fake
    сегодня в 16:22
    Видать от РФС на счёт копеечка упала.
    SaintZenit
    сегодня в 16:19
    И этот с бодуна решил сумничать ...
    Owl Fake
    сегодня в 16:19
    В таком возрасте это не лечится.
    Don trambon
    сегодня в 16:19
    Много видать головой мяч принимал..

    Лимит либо должен быть, либо не должно быть вовсе.

    Когда его не будет - тогда будут играть действительно сильнейшие.
    Когда он есть, тому пример нынешняя ситуация в России, разные игрочишки уровня глушакова, комбаровых и т.п. не умея играть, будут ломить ЗП и проваливаться в сборных.

    Так что этот полу лимит - это бред.
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