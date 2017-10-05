Булыкин: «Ужесточение лимита даст возможность развиваться российским игрокам»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением касательно ужесточения лимита и легионеров.
«С помощью лимита, если он будет ужесточен, будет больше возможностей развиваться российским футболистам. Наши клубы не будут смотреть заграницу, а будут растить из наших футболистов хороших, добротных игроков. Во-вторых, когда у тебя находится в распоряжении больше российских игроков, получающих практику, больше выбора становится у тренера сборной».
Ранее глава РФС Виталий Мутко заявлял, что революционных решений по изменению лимита не будет.
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А мнение Дмитрия Булыкина по этому вопросу я разделяю. Лимит надо ужесточать.
А мнение Дмитрия Булыкина по этому вопросу я разделяю. Лимит надо ужесточать.
Я вас понял.
ПыСы. Рад, что в чём то сошлись во мнении(на счёт лимита)
Я вас понял.
ПыСы. Рад, что в чём то сошлись во мнении(на счёт лимита)
P.S. to arzamas
Да, именно Дима Булыкин, а не Дима СычЁв (а не Сычов), если не помнишь, всегда можно заглянуть в Гугл или Википедию, а не умничать))
P.S. to arzamas
Да, именно Дима Булыкин, а не Дима СычЁв (а не Сычов), если не помнишь, всегда можно заглянуть в Гугл или Википедию, а не умничать))
Я с тобой согласен в том что полумеры никогда ни к чему хорошему не приводили. Надо или полностью отменить лимит или полностью запретить легионеров. Лично я за полный запрет легионеров. Я хочу чтобы российский чемпионат был российским не только по названию. Ты, судя по всему, за отмену лимита. Ты хочешь любоваться на фееричную игру разных олонаре? Я нет. По мне, пусть лучше косячит Васин, чем какой-нибудь Фернандо.
Я с тобой согласен в том что полумеры никогда ни к чему хорошему не приводили. Надо или полностью отменить лимит или полностью запретить легионеров. Лично я за полный запрет легионеров. Я хочу чтобы российский чемпионат был российским не только по названию. Ты, судя по всему, за отмену лимита. Ты хочешь любоваться на фееричную игру разных олонаре? Я нет. По мне, пусть лучше косячит Васин, чем какой-нибудь Фернандо.
Лимит либо должен быть, либо не должно быть вовсе.
Когда его не будет - тогда будут играть действительно сильнейшие.
Когда он есть, тому пример нынешняя ситуация в России, разные игрочишки уровня глушакова, комбаровых и т.п. не умея играть, будут ломить ЗП и проваливаться в сборных.
Так что этот полу лимит - это бред.
Лимит либо должен быть, либо не должно быть вовсе.
Когда его не будет - тогда будут играть действительно сильнейшие.
Когда он есть, тому пример нынешняя ситуация в России, разные игрочишки уровня глушакова, комбаровых и т.п. не умея играть, будут ломить ЗП и проваливаться в сборных.
Так что этот полу лимит - это бред.