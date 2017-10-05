Гранат: «Южную Корею пока не разбирали»

Защитник «Рубина» и сборной России Владимир Гранат поделился мнением о подготовке национальной команды к товарищеской встрече с Южной Кореей:

«Необычно ли, что сборная сейчас готовится на базе, где живут спортсмены из других видов спорта? Ну я детство вспоминаю, когда едешь в спортивный лагерь, и там много разных видов. Но все это не мешает и не сказывается на подготовке.

Тренировки интенсивные, но все ребята привыкли в таком режиме работать. Что важнее, результат или хорошая игра? Можно и при хорошей игре добиваться результата. Тренер говорит, что каждый поединок важен.

Как побеждать Корею? Пока соперника не разбирали».

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