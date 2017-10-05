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Бышовец: «Руководство „Торпедо“ не справляется»

сегодня, 11:14

Заслуженный тренер СССР Анатолий Федорович Бышовец поделился мнением касательно нынешней формы столичного «Торпедо». 

«Для меня „Торпедо“ не пустой звук. Одним из основателей этого клуба был мой учитель Виктор Александрович Маслов. За эту команду играли такие люди, как Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов. Клуб с такими традициями, фактически, пребывает на дне.

Если на протяжении стольких лет дела у клуба не ладятся, то, конечно, надо подумать об изменениях. Я выступаю за любые шаги, направленные на улучшения „Торпедо“. Очевидно, что нынешняя группа менеджеров во главе с Тукмановым совершенно не справляется со своими задачами.

Не забывайте, что у „Торпедо“ всегда была сильная школа. Команде нужны свои воспитанники, которых будут воспитывать как клубных патриотов. И это резерв для сборных команд всех возрастов! Думаю, не стоит жалеть на это денег. Еще раз скажу - я за любые шаги, направленные на возрождение „Торпедо“».

Ранее сообщалось, что «Торпедо» может вернуться на стадион имени Эдуарда Стрельцова.

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