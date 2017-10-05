«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поспорят за Кондогбиа

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» намерены побороться за полузащитника «Валенсии» Жоффри Кондогбиа. Права на француза принадлежат «Интеру», но «Валенсия» по окончании сезона может выкупить футболиста за 25 млн евро. Тем не менее «красные» и «шпоры» активизируются, если «Валенсия» решит не приобретать Кондогбиа. Скауты английских клубов некоторое время наблюдали за 24-летним игроком и остались очень довольны увиденным. В 5 матчах Примеры в этом сезоне Жоффри забил 1 гол и заработал 2 желтые карточки.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте