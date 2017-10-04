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ПСЖ хочет заменить Кавани на Санчеса

вчера, 23:35

ПСЖ намерен заменить следующим летом Эдинсона Кавани на Алексиса Санчеса. По данным источника, парижане готовы продать уругвайца примерно за 80 млн евро, в том числе из-за его напряженных отношений с Неймаром. Вместо Кавани ПСЖ попробует подписать Санчеса, чей контракт с «Арсеналом» истекает следующим летом.

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Все комментарии
4ever Ars ответил Serge Boykov
сегодня в 00:31
Serge Boykov:
Если они из-за конфликта хотят заменить Кавани,то это шило на мыло! Ещё недавно писали,что Санчес со всеми в Арсенале поругался... А Кавани как цетрфорвард ПСЖ больше подходит и главное стабильно забивает! У Санчеса другая позиция,зачем ПСЖ Неймар,Мбапе и Санчес по сути исполняющие одни и те же роли...
Мбаппе тогда как цф использовать наверное будут. Но это все слухи...
Serge Boykov
сегодня в 00:09
Если они из-за конфликта хотят заменить Кавани,то это шило на мыло! Ещё недавно писали,что Санчес со всеми в Арсенале поругался...
А Кавани как цетрфорвард ПСЖ больше подходит и главное стабильно забивает!
У Санчеса другая позиция,зачем ПСЖ Неймар,Мбапе и Санчес по сути исполняющие одни и те же роли...
Роман Рамазанов Ramar
сегодня в 00:05
ХЗ...
Kрейсер
сегодня в 00:03
Я же говорил.
Сначала пенальти отберут, а потом из команды вышвырнут.
Надо было сразу отмудохать Неймара.
Филипповых
вчера в 23:59
Весьма странное решение. Видимо немар решил поиграть в мэси.
Venegant
вчера в 23:53
Вот и разрешилась Санта -Барбара. К чему всё и шло
ILOVEMU
вчера в 23:43
Чистого форварда менять на человека большую часть жизни играющего на бровке,умно,очень умно)
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