ПСЖ хочет заменить Кавани на Санчеса

ПСЖ намерен заменить следующим летом Эдинсона Кавани на Алексиса Санчеса. По данным источника, парижане готовы продать уругвайца примерно за 80 млн евро, в том числе из-за его напряженных отношений с Неймаром. Вместо Кавани ПСЖ попробует подписать Санчеса, чей контракт с «Арсеналом» истекает следующим летом.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
А Кавани как цетрфорвард ПСЖ больше подходит и главное стабильно забивает!
У Санчеса другая позиция,зачем ПСЖ Неймар,Мбапе и Санчес по сути исполняющие одни и те же роли...
А Кавани как цетрфорвард ПСЖ больше подходит и главное стабильно забивает!
У Санчеса другая позиция,зачем ПСЖ Неймар,Мбапе и Санчес по сути исполняющие одни и те же роли...
Сначала пенальти отберут, а потом из команды вышвырнут.
Надо было сразу отмудохать Неймара.
Сначала пенальти отберут, а потом из команды вышвырнут.
Надо было сразу отмудохать Неймара.