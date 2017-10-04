ПСЖ хочет заменить Кавани на Санчеса

ПСЖ намерен заменить следующим летом Эдинсона Кавани на Алексиса Санчеса. По данным источника, парижане готовы продать уругвайца примерно за 80 млн евро, в том числе из-за его напряженных отношений с Неймаром. Вместо Кавани ПСЖ попробует подписать Санчеса, чей контракт с «Арсеналом» истекает следующим летом.

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