«Барселона» и «Реал» поспорят за 17-летнего хавбека «Валенсии»

17-летний полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес интересен двум испанским суперклубам.

По информации источника, «Барселона» и «Реал» готовы приобрести одного из самых талантливых юношей Испании за 8 млн евро - такова сумма отступных, прописанная в контракте игрока. При этом «Валенсия» может пролонгировать сотрудничество с хавбеком еще на год, повысив сумму отступных до 25 млн евро.

В услугах Торреса также могут быть заинтересованы ПСЖ и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» намерены купить талантливого защитника «Порту» Диого Далота.

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