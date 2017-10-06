Наставник сборной Перу: «Теперь выход на ЧМ зависит только от нас самих»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
22:00 сегодня Мали -:- Кот-д'Ивуар
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Грузия -:- Уэльс
21:45 сегодня Хорватия -:- Финляндия
21:45 сегодня Турция -:- Исландия
21:45 сегодня Косово -:- Украина
21:45 сегодня Австрия -:- Сербия
21:45 сегодня Ирландия -:- Молдавия
21:45 сегодня Италия -:- Македония
21:45 сегодня Лихтенштейн -:- Израиль
21:45 сегодня Испания -:- Албания
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
00:00 Матч завершен Венесуэла 0:0 Уругвай
02:30 Матч завершен Колумбия 1:2 Парагвай
02:30 Матч завершен Чили 2:1 Эквадор
02:30 Матч завершен Аргентина 0:0 Перу
Евро-2019 (до 21), 7 тур
15:00 сегодня Россия (до 21) -:- Австрия (до 21)
  • Главные новости
  • Все новости
04:27
Аргентина потеряла очки в домашнем матче с Перу113
01:03
Бразилия не смогла обыграть Боливию15
00:53
Зобнин вернется в общую группу «Спартака» в ближайшие 7 дней21
23:41
Англия вышла на чемпионат мира29
23:37
Автогол Шкртела принёс Шотландии победу над Словакией21
08:28
Берлускони: «С таким количеством денег „Милан“ не мог купить топ-футболиста?»0
08:02
Пицци: «Сборная Чили подготовится к игре с Бразилией наилучшим образом»1
07:39
Сампаоли: «Мы показали очень хорошую игру, нам просто не хватило забитого мяча»3
07:28
Флетчер: «Шотландия только на полпути в Россию»2
06:55
Сампаоли: «Я по-прежнему уверен, что Аргентина будет играть на ЧМ»21
06:01
Гаго сыграл 6 минут в матче с Перу и повредил крестообразные связки5
05:38
Тите: «Я аплодировал боливийскому вратарю»3
05:14
Табарес: «После этой ничьей у Уругвая остаются шансы на выход. Вот что важно»6
04:36
Парагвай одержал волевую победу над Колумбией, забив два гола в концовке7
04:30
Сборная Чили переиграла Эквадор9
03:59
Неймар не реализовал три момента в одной атаке в матче с Боливией8
03:36
Боливиец Морено сфотографировался со сборной Бразилии перед матчем отбора ЧМ2
03:19
Стракан: «Игрок матча для Словакии – их вратарь. Перекладина тоже была хороша»0
03:02
Гордон: «У Шотландии есть отличная возможность попасть на ЧМ»2
02:42
Майкл О'Нил: «Хотя бы проиграли Германии с разницей всего в два мяча»3
02:07
Аргентина – Перу: стартовые составы3
01:57
Венесуэла и Уругвай разошлись миром3
01:24
Саутгейт: «Мы должны стать сильнее, но главное, что Англия едет на чемпионат мира»0
00:48
Тиаго Силва получил травму0
00:44
Руди: «Поедем в Россию, чтобы всех победить»9

Наставник сборной Перу: «Теперь выход на ЧМ зависит только от нас самих»

сегодня, 07:48
АргентинаАргентина0 : 0ПеруПеруМатч завершен

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека подвел итоги гостевого матча южноамериканского отбора ЧМ-2018 против Аргентины (0:0):

«Взять очки на выезде против Аргентины крайне тяжело. Но теперь выход на чемпионат мира зависит только от нас самих, что очень важно».

В заключительном туре перуанцы дома примут сборную Колумбии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
гжегож ответил Cules2013
сегодня в 08:11
Если арги обыграют Эквадор то они как минимум занимают 5 место, и пофиг до соперников
drug01
сегодня в 08:10
Желаем удачи Перу!
Mamaev ответил Cules2013
сегодня в 08:08
Cules2013:
Сампаоли всех успокаивает, что Аргентина, по его мнению, 100% попадёт на ЧМ, идут разговоры о том, как это ЧМ без Месси, её насильно туда затащат. Но всё это трепотня пустая. Реальность такова, что Аргентина полностью зависит от результата игр соперников, если они синхронно выиграют, то результат матча Эквадор-Аргентина будет вообще не важен. Понятно, что почти все до последнего будут верить в проход Аргентины, но это очень сомнительная ставка.
Колумбия с перу не смогут синхронно выиграть))
Cules2013
сегодня в 08:02
Сампаоли всех успокаивает, что Аргентина, по его мнению, 100% попадёт на ЧМ, идут разговоры о том, как это ЧМ без Месси, её насильно туда затащат. Но всё это трепотня пустая. Реальность такова, что Аргентина полностью зависит от результата игр соперников, если они синхронно выиграют, то результат матча Эквадор-Аргентина будет вообще не важен.
Понятно, что почти все до последнего будут верить в проход Аргентины, но это очень сомнительная ставка.
Василий 50
сегодня в 07:56
Тяжело будет сборной Перу в игре с Колумбией.
Сборную Аргентины будут пытаться любым путем затащить на Чемпионат Мира.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100