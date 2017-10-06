Наставник сборной Перу: «Теперь выход на ЧМ зависит только от нас самих»

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека подвел итоги гостевого матча южноамериканского отбора ЧМ-2018 против Аргентины (0:0):

«Взять очки на выезде против Аргентины крайне тяжело. Но теперь выход на чемпионат мира зависит только от нас самих, что очень важно».

В заключительном туре перуанцы дома примут сборную Колумбии.

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