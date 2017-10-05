Болельщики «Зенита» признали Ивановича игроком месяца

Болельщики «Зенита» определили лучшего футболиста по итогам сентября. Им стал сербский защитник Бранислав Иванович, который в минувшем месяце провел пять матчей, забил один гол и отметился двумя результативными передачами.
Второе место в рейтинге занял голкипер Андрей Лунев, а третьим лучшим игроком «сине-бело-голубых» признан Эмануэль Маммана.
Напомним, что лучшим футболистом сентября в составе ЦСКА стал Игорь Акинфеев.
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это все в рамках России,а в рамках европы вы хлеще всех
это все в рамках России,а в рамках европы вы хлеще всех
ну да,у нас болельщики,у вас энималс,которые большинство адекватных оставили кусать локти,люди уже выезд в Испанию запланировали,а тут на те ))
ну да,у нас болельщики,у вас энималс,которые большинство адекватных оставили кусать локти,люди уже выезд в Испанию запланировали,а тут на те ))