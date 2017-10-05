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21:45 сегодня Сан-Марино -:- Норвегия
21:45 сегодня Черногория -:- Дания
21:45 сегодня Румыния -:- Казахстан
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Болельщики «Зенита» признали Ивановича игроком месяца

сегодня, 15:18

Болельщики «Зенита» определили лучшего футболиста по итогам сентября. Им стал сербский защитник Бранислав Иванович, который в минувшем месяце провел пять матчей, забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

Второе место в рейтинге занял голкипер Андрей Лунев, а третьим лучшим игроком «сине-бело-голубых» признан Эмануэль Маммана.

Напомним, что лучшим футболистом сентября в составе ЦСКА стал Игорь Акинфеев.

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Все комментарии
Игорь Солнцев ответил fcspartak
сегодня в 15:51
fcspartak:
да, за проход на открытие не доплачивают, в какую ведомость смотреть?
На открывашку загоняют всех желающих посмотреть на кусочек позорного футбола.
Аксинья
сегодня в 15:50
Вот это Коку бортанули...Узнаю старый добрый Зенит...
fcspartak ответил Egorium
сегодня в 15:47
Egorium:
Смотрите чаще на рейтинг посещаемости команд РПФЛ и такие вопросы будет глупо задавать.
да, за проход на открытие не доплачивают, в какую ведомость смотреть?
nikolah ответил Egorium
сегодня в 15:47
Egorium:
Смотрите чаще на рейтинг посещаемости команд РПФЛ и такие вопросы будет глупо задавать.
та забей,он достаточно быстро слился ))
Egorium ответил fcspartak
сегодня в 15:45
fcspartak:
у зенита есть болельщики? неожиданно
Смотрите чаще на рейтинг посещаемости команд РПФЛ и такие вопросы будет глупо задавать.
fcspartak ответил nikolah
сегодня в 15:45
nikolah:
я могу вспомнить ярик. это все в рамках России,а в рамках европы вы хлеще всех
да, мы круче всех и дома и в европе, спасибо что понимаете это
nikolah ответил fcspartak
сегодня в 15:43
fcspartak:
гуливеру расскажи)
я могу вспомнить ярик.
это все в рамках России,а в рамках европы вы хлеще всех
fcspartak ответил nikolah
сегодня в 15:40
nikolah:
какая-то тупая шутка у тебя )) ну да,у нас болельщики,у вас энималс,которые большинство адекватных оставили кусать локти,люди уже выезд в Испанию запланировали,а тут на те ))
гуливеру расскажи)
nikolah ответил fcspartak
сегодня в 15:33
fcspartak:
у зенита есть болельщики? неожиданно
какая-то тупая шутка у тебя ))
ну да,у нас болельщики,у вас энималс,которые большинство адекватных оставили кусать локти,люди уже выезд в Испанию запланировали,а тут на те ))
fcspartak
сегодня в 15:27
у зенита есть болельщики? неожиданно
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