Болельщики «Зенита» признали Ивановича игроком месяца

Болельщики «Зенита» определили лучшего футболиста по итогам сентября. Им стал сербский защитник Бранислав Иванович, который в минувшем месяце провел пять матчей, забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

Второе место в рейтинге занял голкипер Андрей Лунев, а третьим лучшим игроком «сине-бело-голубых» признан Эмануэль Маммана.

Напомним, что лучшим футболистом сентября в составе ЦСКА стал Игорь Акинфеев.

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