Пицци: «Сборная Чили подготовится к игре с Бразилией наилучшим образом»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
22:00 сегодня Мали -:- Кот-д'Ивуар
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Грузия -:- Уэльс
21:45 сегодня Хорватия -:- Финляндия
21:45 сегодня Турция -:- Исландия
21:45 сегодня Косово -:- Украина
21:45 сегодня Австрия -:- Сербия
21:45 сегодня Ирландия -:- Молдавия
21:45 сегодня Италия -:- Македония
21:45 сегодня Лихтенштейн -:- Израиль
21:45 сегодня Испания -:- Албания
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
00:00 Матч завершен Венесуэла 0:0 Уругвай
02:30 Матч завершен Колумбия 1:2 Парагвай
02:30 Матч завершен Чили 2:1 Эквадор
02:30 Матч завершен Аргентина 0:0 Перу
Евро-2019 (до 21), 7 тур
15:00 сегодня Россия (до 21) -:- Австрия (до 21)
  • Главные новости
  • Все новости
04:27
Аргентина потеряла очки в домашнем матче с Перу113
01:03
Бразилия не смогла обыграть Боливию15
00:53
Зобнин вернется в общую группу «Спартака» в ближайшие 7 дней21
23:41
Англия вышла на чемпионат мира29
23:37
Автогол Шкртела принёс Шотландии победу над Словакией21
08:28
Берлускони: «С таким количеством денег „Милан“ не мог купить топ-футболиста?»0
07:48
Наставник сборной Перу: «Теперь выход на ЧМ зависит только от нас самих»5
07:39
Сампаоли: «Мы показали очень хорошую игру, нам просто не хватило забитого мяча»3
07:28
Флетчер: «Шотландия только на полпути в Россию»2
06:55
Сампаоли: «Я по-прежнему уверен, что Аргентина будет играть на ЧМ»21
06:01
Гаго сыграл 6 минут в матче с Перу и повредил крестообразные связки5
05:38
Тите: «Я аплодировал боливийскому вратарю»3
05:14
Табарес: «После этой ничьей у Уругвая остаются шансы на выход. Вот что важно»6
04:36
Парагвай одержал волевую победу над Колумбией, забив два гола в концовке7
04:30
Сборная Чили переиграла Эквадор9
03:59
Неймар не реализовал три момента в одной атаке в матче с Боливией8
03:36
Боливиец Морено сфотографировался со сборной Бразилии перед матчем отбора ЧМ2
03:19
Стракан: «Игрок матча для Словакии – их вратарь. Перекладина тоже была хороша»0
03:02
Гордон: «У Шотландии есть отличная возможность попасть на ЧМ»2
02:42
Майкл О'Нил: «Хотя бы проиграли Германии с разницей всего в два мяча»3
02:07
Аргентина – Перу: стартовые составы3
01:57
Венесуэла и Уругвай разошлись миром3
01:24
Саутгейт: «Мы должны стать сильнее, но главное, что Англия едет на чемпионат мира»0
00:48
Тиаго Силва получил травму0
00:44
Руди: «Поедем в Россию, чтобы всех победить»9

Пицци: «Сборная Чили подготовится к игре с Бразилией наилучшим образом»

сегодня, 08:02
ЧилиЧили2 : 1ЭквадорЭквадорМатч завершен

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Эквадором (2:1) в матче отбора ЧМ-2018 поделился ожиданиями от выездного матча заключительного тура квалификации против Бразилии:

«Мы собираемся продолжать борьбу. Остаётся сделать последнее усилие, и мы уверены, что можем конкурировать с Бразилией. Мы подготовимся к этой игре наилучшим образом. Мы всё ещё ничего не добились, и нам будет очень сложно.

Хотелось бы сыграть получше, но мы уже показали, что даже при отсутствии важных компонентов способны навязать свою игру и прикрыть свои слабые стороны».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
cska plus
сегодня в 08:28
Чтобы было 100% попадание, нужно забрать три очка.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100