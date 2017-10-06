Пицци: «Сборная Чили подготовится к игре с Бразилией наилучшим образом»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Эквадором (2:1) в матче отбора ЧМ-2018 поделился ожиданиями от выездного матча заключительного тура квалификации против Бразилии:

«Мы собираемся продолжать борьбу. Остаётся сделать последнее усилие, и мы уверены, что можем конкурировать с Бразилией. Мы подготовимся к этой игре наилучшим образом. Мы всё ещё ничего не добились, и нам будет очень сложно.

Хотелось бы сыграть получше, но мы уже показали, что даже при отсутствии важных компонентов способны навязать свою игру и прикрыть свои слабые стороны».

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